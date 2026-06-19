Wöllersdorf als Hauptstadt des Tierschutzes

In Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wr. Neustadt) entsteht eine neue Außenstelle von Tierschutz Austria — auf einem rund vier Hektar großen Grundstück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das bestehende Tierschutzhaus in Vösendorf ist marode: Altlasten und bauliche Schäden machen einen Neubau nötig. Künftig sollen rund die Hälfte der 2.600 betreuten Tiere hierher übersiedeln.

Gefährdete Tierarten

Besonderer Fokus liegt auf verletzten oder behördlich abgenommenen Wildtieren und Exoten — Vögel, Igel, Amphibien, Papageien. Die Nachfrage steigt rasant!

Auch eine Tierpension ist geplant. Hunde, die noch kein Zuhause gefunden haben, werden hier von Trainern gezielt vorbereitet. Der Standort soll energieautark betrieben werden - mit Photovoltaik und Erdwärme.

Alles natürlich auch eine Kostenfrage

Zwischen zehn und 20 Millionen Euro sind veranschlagt. Ein Teil soll über Spenden finanziert werden. Der Spatenstich soll frühestens nächstes Jahr erfolgen Bürgermeister Florian Pfaffelmaier (WIR FÜR WOEST) ist stolz: Wöllersdorf soll "Vorzeigegemeinde im Bereich des Tierschutzes" werden.