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Gratulation!

Matura: 7.600 NÖ-Schüler haben es geschafft!

Erfolg!
© NLK Burchhart
Die Ergebnisse der Zentralmatura in Niederösterreich sind da - und die können sich sehen lassen! Rund 7.600 Schülerinnen und Schüler haben den wichtigsten Schulabschluss ihres Lebens in der Tasche.
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Die AHS-Zahlen. In Deutsch schafften es 99,4 %, in Englisch 99,2 % und in Mathematik 98,0 %. Besonders stark: In Englisch holten sich 21,9 % ein „Sehr gut"!

Respekt!

BHS-Zahlen. Auch an den berufsbildenden höheren Schulen top: 98,9 % bestanden Deutsch und Englisch, 97,5 % Mathematik. 16,5 % in Englisch mit „Sehr gut" - Respekt!

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„Die Matura markiert einen wichtigen Meilenstein im Leben junger Menschen – sie eröffnet vielfältige Perspektiven, sei es beim Einstieg ins Berufsleben oder auf dem Weg zu einem Studium", gratulieren Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

Wer beim ersten Anlauf nicht erfolgreich war, bekommt eine zweite Chance. „Denjenigen, die noch eine zweite Chance benötigen, wünschen wir für den nächsten Prüfungstermin alles Gute und viel Zuversicht", so Teschl-Hofmeister und Fritthum.

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