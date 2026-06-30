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Wunder von Venezuela: 3-Jähriger nach sechs Tagen gerettet

Ein kleiner Junge liegt gerettet und erschöpft unter einer Decke, umgeben von helfenden Händen.
© Facebook/Jordan Civil Defense
Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben werden noch immer rund 10.000 Personen vermisst.
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Sechs Tage nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist ein dreijähriger Bursche nach Angaben jordanischer Rettungskräfte lebend aus den Trümmern geborgen worden. Der Bub habe vor Ort Erste Hilfe erhalten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der jordanische Zivilschutz am Dienstag mit. Am 24. Juni hatten zwei starke Erdbeben Venezuela erschüttert, bis Dienstag wurden mehr als 1.900 Todesopfer geborgen. Verletzt wurden mehr als 10.500 Menschen.

Das teilte der Präsident der Nationalversammlung Jorge Rodríguez mit. In der schwer betroffenen Region La Guaira fehlt von rund 10.000 Menschen noch jede Spur. In nur zwei Städten von La Guaira - Catia La Mar und Caraballeda - hätten sich nach Schätzungen zum Zeitpunkt der Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwochabend rund 30.000 Menschen befunden.

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Davon hätten sich nach Angaben der Behörden rund 13.500 selbst in Sicherheit bringen können und rund 6.400 weitere seien in den Tagen danach von Rettungskräften gerettet worden, sagte Rodríguez. Zu den fehlenden 10.000 Menschen machte er keine Angaben.

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