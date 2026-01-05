Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.700 aktien up +2.74% Andritz AG 67.05 aktien up +0.45% BAWAG Group AG 130.40 aktien up +0.31% CA Immobilien Anlagen AG 22.380 aktien down -0.71% CPI Europe AG 15.610 aktien up +1.17% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien up +2.22% EVN AG 27.700 aktien up +1.09% Erste Group Bank AG 104.20 aktien up +0.29% Lenzing AG 23.900 aktien down -0.21% OMV AG 48.260 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.500 aktien up +0.48% PORR AG 32.700 aktien up +0.77% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.480 aktien down -0.48% SBO AG 30.500 aktien up +7.39% STRABAG SE 81.70 aktien up +1.49% UNIQA Insurance Group AG 15.380 aktien up +0.13% VERBUND AG Kat. A 62.25 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.80 aktien equal +0% Wienerberger AG 30.140 aktien down -0.2% voestalpine AG 38.240 aktien down -0.42%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Konkursverfahren

145 Millionen Euro Schulden: Mega-Pleite erschüttert Österreich

05.01.26, 16:00
Teilen

Über die Grazer LL-resources GmbH ist am Montag im Zivillandesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet worden.  

Das international tätige Rohstoff- und Handelsunternehmen mit der Ausrichtung auf Vertrieb und Produktion von mineralischen Rohstoffen und metallurgischen Produkten soll zahlungsunfähig, aber laut eigenen Angaben nicht überschuldet sein. Aktiva von 155 Mio. Euro stehen Passiva von 145 Mio. Euro gegenüber, teilten AKV, KSV 1870 und Creditreform mit.

Die LL-resources Gesellschaft wurde 2011 gegründet und hat mehrere Tochterunternehmen, teils in anderen europäischen Ländern, den USA und den Sultanaten von Oman. Die Geschäftsaktivitäten umfassen den weltweiten Handel mit Ferrolegierungen, Stahlprodukten, Schrott, Kohle, Bitumen, Düngemitteln und weiteren Materialien, ergänzt durch Dienstleistungen in den Bereichen Supply-Chain-Management, Rohstoffbeschaffung und Beratung entlang der Wertschöpfungskette.

Ungereimtheiten in Millionenhöhe

 Als Ursache wurden Unstimmigkeiten bei eingereichten Rechnungen in Millionen-Euro-Höhe und über einen längeren Zeitraum angegeben. Im Rahmen einer Factoring-Vereinbarung seien in der Vergangenheit gestellte Kundenrechnungen zu 95 Prozent vorfinanziert worden. Aufgrund der Ungereimtheiten sei das Factoring eingestellt und im November 2025 der frühere Geschäftsführer abberufen worden. Der genaue Sachverhalt soll nun vom Insolvenzverwalter und den Strafbehörden ermittelt werden.

Grundsätzlich strebt das Unternehmen eine Sanierung an. Ob dies möglich ist, wird sich erst zeigen, nachdem auch erst zu überprüfen sein wird, in welchem Umfang die Aktiva werthaltig sind und frei von Sonderrechten sind, so der AKV.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden