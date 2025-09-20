Apple-Panne: Neues Update sorgt für Übelkeit

Derzeit beschweren sich Nutzer über mehrere Nebenwirkungen des neuen iOS 26-Updates.

Eigentlich sollte mit dem neuen Design-Update eine neue Zeit für Apple eingeleitet werden. Doch das Design-Feature "Liquid Glass" sorgt bei Nutzern für Probleme.

Über die gläserne Optik wird gerade in den sozialen Netzwerken und Foren kritisiert. Nutzer beschreiben, dass durch die dynamischen Lichtreflexionen um die Symbole der Eindruck erweckt wird, die App-Icons seien schief oder verzerrt. Bei ihnen führt dies zu Schwindelgefühlen, Übelkeit und einem Gefühl von Desorientierung.

"Optischen Albtraum"

Der sogenannte Tilt-Effekt wird besonders im Dark-Mode oder vor dunklen Hintergründen verstärkt. Damit spaltet das neue Design die iPhone-Besitzer. Einige feiern es als futuristisch, andere sprechen von einem "optischen Albtraum".

Auf Reddit schreibt ein Nutzer über seine Erfahrung mit iOS 26: "Das Update macht, dass ich mich wie betrunken fühle." Andere berichten über regelmäßige Schwindelgefühle, wenn sie auf die Icons blicken.

Keine Stellungnahme

Dass das neue Update wenig beliebt ist, zeigen auch die Google-Suchanfragen. Dort verzeichnet der Begriff "iOS 26 downgrade" einen deutlichen Anstieg. Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es derzeit nicht.

Die neue optische Gestaltung wurde schon in der Testphase kritisiert. Der Tech-Gigant hat zwar nachgebessert, aber das Feature nicht groß verändert.