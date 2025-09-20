Pleite-Schock: Fitnesskette schließt mehrere Standorte

Das Fitnessstudio muss mehrere Standorte in Kärnten und der Steiermark schließen.

Über die „KaSa – Studio für körperliches und geistiges Wohlbefinden OG“ ist am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet worden. Das gaben die Kreditschutzverbände bekannt.

Die Fitnesskette bot Programme in den Bereichen Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung an und war sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark vertreten. Die Standorte in Klagenfurt, Villach, Völkermarkt, Feldkirchen und Viktring mussten geschlossen werden - geöffnet bleiben vorerst nur die Studios in Knittelfeld und Wolfsberg.

Hohe Schulden

Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben Verbindlichkeiten in Höhe von rund 360.900 Euro, denen lediglich Aktiva von etwa 103.000 Euro gegenüberstehen. Betroffen sind insgesamt rund 53 Gläubiger sowie vier Beschäftigte.

Als Hauptursache für die wirtschaftliche Schieflage nennt die Gesellschaft einen stetigen Umsatzrückgang, dem man trotz intensiver Bemühungen um Kundenbindung und Neukundengewinnung nicht entgegenwirken konnte.

Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 liegt ein Sanierungsplan vor, der eine Quote von 20 Prozent binnen 18 Monaten vorsieht. Die Angaben müssen jedoch erst geprüft werden. Gläubiger haben bis zum 20. Oktober Zeit, ihre Forderungen anzumelden.Das Gericht bestellte Rechtsanwalt Martin Mutz aus Klagenfurt zum Insolvenzverwalter. Die erste Gläubigerversammlung und die Prüfungstagsatzung sind für den 3. November 2025 angesetzt. Ob der Sanierungsplan angenommen wird, entscheidet sich schließlich am 15. Dezember.