Oktoberfest: Wirbel um Wiesn-Rechnung

Eine Rechnung aus einem Oktoberfest-Festzelt ging in den vergangenen Jahren auf TikTok viral. Auch die Preise heuer zeigen einen deutlichen Aufschwung - einige davon sorgen besonders für Aufregung.

Eine Nutzerin postete 2023 eine Rechnung aus dem Bierzelt, die sich auf mehr als 900 Euro belief. Dazu hagelte es ordentlich an Kritik in den Kommentaren.

Eine Nutzerin schrieb etwa: "Wenn das Weißbier weniger kostet als das Wasser." Fast 1500 User haben den Beitrag kommentiert, viele davon sind von den hohen Oktoberfest-Preisen schockiert.

Auch das Wiener Schnitzel für 28 Euro war ein Knaller: „Wiener Schnitzel 38 Euro? Wie viele Quadratmeter hatte das?", schrieb jemand.

Die gleiche Nutzerin postete im vergangenen Jahr wieder Wiesn-Preise aus einem anderen Bierzelt. Diesmal feierte sie im Löwenbräu-Festzelt und filmte die Speisekarte ab. Dazu schrieb sie: „POV: Du bist letztes Jahr mit der Weinzeltrechnung viral gegangen und jetzt sind die Preise in den normalen Zelten explodiert.“

Schweinsbraten für fast 30 Euro

„Also sorry, ein Schweinsbraten für fast 30 Euro wtf“, regt sie sich in der Beschreibung ihres Videos auf. Auch diesmal ging das Video viral. Und in diesem Jahr sind die Essenspreise wieder drastisch angestiegen.

Wasserpreis extrem gestiegen

Es ist jedoch nicht der Bierpreis, der den höchsten Preisanstieg auf der Wiesn 2025 zu verzeichnen hat. Im Vergleich mit allen Getränken ist der Wasserpreis tatsächlich am meisten gestiegen. Ein Festzelt verlangte heuer 1,50 Euro mehr.