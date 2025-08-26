Apple verkündet Termin für iPhone-Präsentation

Das Rätseln hat bald ein Ende: Tech-Riese Apple hat den Termin für die Präsentation seiner neuen Produkte offiziell verkündet. Bereits in wenigen Tagen gibt es einen ersten Blick auf das iPhone17.

Es ist jedes Jahr einer der wichtigsten Momente für alle Technik-Freaks und Insider. Die große Apple-Präsentation im Herbst. Auch heuer fiebern wieder zahlreiche Menschen dem Termin entgegen, wird doch erstmals das neue iPhone 17 der Öffentlichkeit präsentiert und die neuesten Details endlich verraten.

Gerüchte gab es zuletzt schon viele. Es soll ein flacheres Gerät, das"iPhone 17 Air" kommen, auch die Preise werden mit Spannung erwartet Nun ist auch klar, wann die Geheimnisse gelüftet werden.

© Apple

Am 9. September um 19 Uhr unserer Zeit tritt Apple-Boss Tim Cook vor die Welt und verrät uns, was die neuesten Geräte zu bieten haben und will damit de unglaublichen Erfolgslauf weiter fortsetzen. Denn trotz immer mehr ansteigender Preise und den belastungen durch Trumps Zoll-Wahnsinn gehen die Verkaufszahlen weiter nach oben.