Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.600 aktien down -0.96% Andritz AG 62.35 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 112.40 aktien down -2.01% CA Immobilien Anlagen AG 23.260 aktien down -1.36% CPI Europe AG 19.080 aktien up +1.06% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien equal +0% EVN AG 23.500 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 83.00 aktien down -2.18% Lenzing AG 27.850 aktien down -1.07% Mayr-Melnhof Karton AG 83.60 aktien equal +0% OMV AG 47.800 aktien down -1.2% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.220 aktien down -0.07% SBO AG 27.300 aktien down -2.33% Telekom Austria AG 9.490 aktien down -0.42% UNIQA Insurance Group AG 12.680 aktien up +1.12% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien down -1.05% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.150 aktien down -1.81% Wienerberger AG 30.680 aktien down -1.48% voestalpine AG 28.540 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Apple Tim Cook
© Getty Images

Offiziell

Apple verkündet Termin für iPhone-Präsentation

26.08.25, 20:33
Teilen

Das Rätseln hat bald ein Ende: Tech-Riese Apple hat den Termin für die Präsentation seiner neuen Produkte offiziell verkündet. Bereits in wenigen Tagen gibt es einen ersten Blick auf das iPhone17.

Es ist jedes Jahr einer der wichtigsten Momente für alle Technik-Freaks und Insider. Die große Apple-Präsentation im Herbst. Auch heuer fiebern wieder zahlreiche Menschen dem Termin entgegen, wird doch erstmals das neue iPhone 17 der Öffentlichkeit präsentiert und die neuesten Details endlich verraten.

Gerüchte gab es zuletzt schon viele. Es soll ein flacheres Gerät, das"iPhone 17 Air" kommen, auch die Preise werden mit Spannung erwartet Nun ist auch klar, wann die Geheimnisse gelüftet werden. 

Lesen Sie auch

Iphone Release
© Apple

Am 9. September um 19 Uhr unserer Zeit tritt Apple-Boss Tim Cook vor die Welt und verrät uns, was die neuesten Geräte zu bieten haben und will damit de unglaublichen Erfolgslauf weiter fortsetzen. Denn trotz immer mehr ansteigender Preise und den belastungen durch Trumps Zoll-Wahnsinn gehen die Verkaufszahlen weiter nach oben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden