Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien up +1.38% Andritz AG 60.80 aktien up +0.66% BAWAG Group AG 113.30 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.600 aktien up +0.53% CPI Europe AG 18.270 aktien up +1.16% DO & CO Aktiengesellschaft 224.50 aktien down -0.44% EVN AG 23.450 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 83.25 aktien up +1.28% Lenzing AG 26.450 aktien up +2.32% OMV AG 45.440 aktien up +0.66% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +0.52% PORR AG 29.650 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.300 aktien up +2.88% SBO AG 26.500 aktien up +1.53% STRABAG SE 78.80 aktien down -0.76% UNIQA Insurance Group AG 12.360 aktien down -0.48% VERBUND AG Kat. A 61.10 aktien up +1.5% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.100 aktien down -0.99% Wienerberger AG 29.200 aktien up +1.81% voestalpine AG 29.040 aktien down -0.89%
  1. oe24.at
  2. Business
Kiekert AG
© Kiekert AG

4.500 Beschäftigte

Autoschloss-Spezialist Kiekert ist pleite

23.09.25, 19:28
Teilen

Das auf Autoschlösser spezialisierte deutsche Unternehmen Kiekert im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus hat Insolvenz angemeldet.

Es gehört einem chinesischen Unternehmen. Der operative Geschäftsbetrieb laufe im vorläufigen Verfahren an allen Standorten regulär weiter, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Joachim Exner mit. Die Löhne und Gehälter der rund 700 Mitarbeitenden in Deutschland seien über das Insolvenzgeld bis einschließlich November gesichert.

Das vorläufige Insolvenzverfahren wurde vom Amtsgericht Wuppertal angeordnet, wie aus dem Portal Insolvenzbekanntmachungen hervorging. Die ausländischen Tochtergesellschaften der Kiekert AG in Europa, Asien und Nordamerika seien von dem Verfahren nicht betroffen, betonte Exner. "Sie arbeiten uneingeschränkt weiter", hieß es.

Erfinder der Zentralverriegelung

Kiekert ist nach Angaben des Insolvenzverwalters Weltmarktführer für Kfz-Schließsysteme. Von Kiekert komme das Schließsystemdesign für jedes dritte Auto weltweit, hieß es. Derzeit beschäftige die Unternehmensgruppe weltweit insgesamt 4.500 Menschen. Kiekert gilt als Erfinder der modernen Zentralverriegelung. 2012 war das Unternehmen vom chinesischen Automobilzulieferer Lingyun (Peking) übernommen worden.

"Die Insolvenz ist die Konsequenz daraus, dass der chinesische Gesellschafter keine weiteren Mittel bereitgestellt und seine finanziellen Verpflichtungen im dreistelligen Millionenbereich nicht erfüllt hat", erklärte Vorstandschef Jérôme Debreu laut der Mitteilung. "Der von Sanktionen betroffene Gesellschafter verwehrt uns den Zugang zu wichtigen Märkten und Finanzierungen, was unsere Geschäftstätigkeit erheblich gefährdet." Ziel des Managements ist der Ausstieg des chinesischen Gesellschafters. Dies sei entscheidend, um das Wachstum zu beschleunigen und die 168-jährige Geschichte von Kiekert als systemischen Zulieferer der Automobilindustrie fortzusetzen.

Die Kiekert AG habe auch durch die geopolitischen Entwicklungen - insbesondere die US-Sanktionspolitik - erhebliche Auftragsverluste hinnehmen müssen, hieß es weiter. "Amerikanische Kunden haben bereits erteilte Großaufträge zurückgezogen, Ratingsgenturen das Unternehmen aufgrund des chinesischen Gesellschafters heruntergestuft, Banken verweigern neue Kredite." In dieser Situation sei der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens die einzig verbliebene Option, um die Kiekert AG zu restrukturieren und zukunftsfähig aufzustellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden