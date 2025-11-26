Alles zu oe24VIP
Bester Wert seit 18 Jahren: Wiener Börse schafft Rekordhoch
Finanzen

Bester Wert seit 18 Jahren: Wiener Börse schafft Rekordhoch

26.11.25, 17:49
Der heimische Leitindex ATX der Wiener Börse hat am Mittwoch zum Sitzungsende ein neues Rekordhoch markiert. 

Der Index, der 20 der größten an der Wiener Börse notierten Unternehmen umfasst, schloss mit plus 1,06 Prozent auf 5.000,70 Punkte und übersprang damit seine bisherige Bestmarke auf Schlusskursbasis vom 9. Juli 2007 bei 4.981,87 Einheiten. Damals war er im Verlauf sogar bis 5.010,93 Punkte nach oben geklettert.

Im laufenden Börsenjahr 2025 weist der ATX damit eine starke Performance von einem Zuwachs von mehr als 36 Prozent auf. In fünf Jahren hat er in Summe gut 93 Prozent gewonnen, im 10-Jahresvergleich 102 Prozent.

Neuer Rekordhoch

Den letzten Anstoß zum neuen Rekordhoch gab am Berichtstag eine positive europäische Anlegerstimmung, verbunden mit einer erneut starken Tendenz an der Wall Street. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Zuvor hatte der ATX bereits seit Monaten von dem in diesem Jahr wiedererweckten Interesse internationaler Anleger für europäische Aktien, robusten Wachstumsaussichten in Osteuropa sowie positiven Sektortrends bei im Leitindex schwer gewichteten Branchen profitiert.

