  1. oe24.at
  2. Business
Live-Untertitelung für "Bundesland heute"
© ORF

Ab 29. September

Revolution am Bildschirm: So setzt ORF jetzt KI ein

23.09.25, 22:21
Teilen

Der ORF startet am 29. September mit der Live-Untertitelung der Sendungen "Bundesland heute" und ORF Sport +.

Damit können Zuseherinnen und Zuseher die Programme in Echtzeit mitlesen – sowohl über die Teletextseite 777 als auch über ORF ON. Ermöglicht wird dieses neue Angebot durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, wie der ORF online berichtet.

Schon seit 1. Jänner 2024 stellt der ORF alle Ausgaben von "Bundesland heute" sowie "Südtirol heute" nach der TV-Ausstrahlung mit automatisch erzeugten Untertiteln in ORF ON bereit. Mit der nun startenden Live-Untertitelung geht der Sender einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung Barrierefreiheit.

Weißmann betont die große Bedeutung dieses Projekts

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betonte die große Bedeutung dieses Projekts: "Für den ORF ist die Barrierefreiheit seiner Angebote in Radio, Fernsehen und Online und die Teilhabe aller Menschen sehr wichtig." Er fügt laut ORF online hinzu: "Die Einführung der Live-Untertitelung erfüllt einen langjährigen Wunsch vieler Zuschauerinnen und Zuschauer, insbesondere der Gehörlosengemeinschaft."

Auch der Leiter ORF-Barrierefreiheit und -Inklusion, Robert Ziegler, sprach von einem "Riesenschritt" hin zum Ziel, alle Sendungen barrierefrei zu machen. Leiter der ORF Online Technik, Wolfgang Gärtner, hob hervor, dass eine überzeugende Lösung gefunden wurde. Gehörlosenbund und Behindertenrat begrüßten die Erweiterung.

ORF baut die Untertitelung weiter aus

Der ORF baut die Untertitelung seit Jahren aus: Derzeit sind 63 Prozent des TV-Programms untertitelt, bei ORF2 bereits über 90 Prozent. Bis 2030 sollen sämtliche Sendungen von ORF1, ORF2, ORF III, ORF Sport + und ORF Kids barrierefrei verfügbar sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

