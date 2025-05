Designer Outlet Parndorf goes Europe

Rekordwachstum, Top-Erreichbarkeit aus drei Metropolen und eine internationale Markenoffensive für alle Generationen – 2024 zählte Das Designer Outlet Parndorf 7,2 Millionen Besucher und freut sich über ein Umsatzwachstum von 6,9 Prozent.

Als eines der zehn führenden Outlet Center Europas (laut Ecostra-Ranking) versteht sich Parndorf als Shopping-Destination mit Erlebnischarakter und klarer Ausrichtung auf internationalen Tourismus. Mit einer breit angelegten Retail-Offensive und Angeboten, die gezielt verschiedene Generationen ansprechen – von TikTok-affinen Jugendlichen bis hin zu technikaffinen Best Agern – setzt das Center neue Impulse. Die ausgezeichnete Erreichbarkeit aus den nahegelegenen Hauptstädten Wien, Budapest und Bratislava sowie der stetig wachsende Zustrom europäischer und internationaler Besucher unterstreichen Parndorfs Position als eine der führenden Shopping-Destinationen Europas.

Das Designer Outlet Parndorf lockte 2024 mit 7,2 Mio. Besuchern (+6,1%) mehr Gäste an als so manche Sehenswürdigkeit Österreichs. Mit einem Umsatzplus von 6,9% übertrifft 2024 das bisherige Rekordjahr 2023 und ist das erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung 1998. Zum Vergleich: Der österreichische Einzelhandel erzielte 2024 nur 2,1% Wachstum. Auch 2025 läuft stark an: In den ersten Monaten (KW 1-17) stieg der Umsatz um 4,8% bei bereits 2 Mio. Besuchern (+2,2%). Der durchschnittliche Kauf pro Besuch erhöhte sich um erfreuliche 2,5%. Das Ostergeschäft boomte mit 16% mehr Besuchern und 12% Umsatzplus.

Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf © Daniel Bointner ×

„Kunden aus Österreich und ganz Europa kommen gern zu uns, weil sie bei ihren Lieblingsmarken bis zu 70 Prozent sparen können – und das das ganze Jahr über! Unser Center bietet aber nicht nur attraktive Preise, sondern auch einen vollgepackten Kalender mit Promotions, Events und einzigartigen Erlebnissen. So wird jeder Besuch bei uns zu einem echten Ausflugshighlight. Was uns aber wirklich besonders macht, sind hochwertige Store-Designs und unser bunter Markenmix – von internationalen Luxusbrands bis zu angesagten Lifestyle-Marken", erklärt Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf.

Tourismusboom als Wachstumstreiber

Die McArthurGlen Gruppe verzeichnete 2024 insgesamt 100 Millionen Besucher – ein Rekord, der auf konsequenter Internationalisierung und kontinuierlicher Optimierung basiert. Der EU-Tourismus im Center Parndorf legte 2024 um satte 9 Prozent zu. Die Slowakei und Ungarn sorgen mit +8 Prozent für Aufschwung, während auch Gäste aus Tschechien, Rumänien, Serbien, Italien und Spanien das Outlet entdecken. Deutsche und britische Urlauber stehen ebenso auf der Wachstumsliste wie Fernreisende aus den USA, China, dem Nahen Osten und Indien.

Die internationale Markenoffensive und der vielseitige Markenmix für alle Generationen machen das Designer Outlet Parndorf zu einem attraktiven Ziel für Gäste aus aller Welt. Seinen Status als Tourismusstandort baut Parndorf durch enge Partnerschaften mit regionalen Tourismusorganisationen und länderübergreifende Kampagnen weiter aus – etwa durch die Zusammenarbeit mit dem McArthurGlen Standort in Málaga. Zudem profitiert das Center von der wachsenden Vernetzung mit internationalen Reiseveranstaltern, die das Shoppingerlebnis fest in ihre Angebote integrieren.

Grenzenlos erreichbar - Drei Hauptstädte, ein Ziel

Parndorf investiert kräftig in seine Erreichbarkeit: Neben dem etablierten Shuttle aus Budapest wurde mit dem renommierten österreichischen Transport- und Tourismusunternehmen Blaguss ein neuer Shuttleservice eingerichtet, der Bratislava direkt mit dem Center verbindet. Nach einem erfolgreichen Testlauf während der Weihnachtszeit gehört diese Verbindung nun zum festen Angebot. Aus Wien kommen viele Gäste mit dem Shuttlebus von der Wiener Oper oder dem Train Station Bus vom Bahnhof Parndorf. Auch innerhalb Österreichs wächst die Anziehungskraft – aus Kärnten, der Steiermark und Salzburg stieg die Gästezahl um 3%. Das Designer Outlet Parndorf setzt gezielt auf strategische Partnerschaften mit regionalen Hotels, Tourismusverbänden und Reiseveranstaltern. Neue Services wie weltweiter Delivery Service, VIP Packages und Kooperationen mit der ÖBB machen das Shoppingerlebnis noch attraktiver.

Starke Markenoffensive: The New Newness für jede Generation

Das Designer Outlet Parndorf überzeugt mit einer attraktiven Auswahl an Designer-, Luxus- und Lifestyle-Marken in einer charmanten Village-Atmosphäre. In über 160 Stores erwarten Besucher aktuelle Fashion-Highlights sowie reduzierte Stücke aus früheren Kollektionen – mit Ersparnissen von bis zu 70 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich im Jahr 2024 die Bereiche Beauty & Kosmetik (+11 %), Sport & Outdoor (+14 %), Kindermode (+15 %) und Schuhmode (+9 %). Diesen positiven Trend will das Center 2025 gezielt weiter ausbauen.

Mit einer konsequenten internationalen Markenoffensive und einem Einkaufserlebnis, das auf alle Altersgruppen zugeschnitten ist, setzt das Center neue Akzente. Der Markenmix wird laufend optimiert, um sowohl junge als auch erfahrene Shopping-Fans – vom TikTok-Fan bis zum Silver Surfer – gezielt anzusprechen.

Für die Generation Z stehen trendige Sport- und Streetwear-Labels wie Carhartt WIP, Converse, New Balance, Birkenstock, Nike und Vans im Mittelpunkt. Diese Marken spiegeln den Zeitgeist wider und sind sowohl im urbanen Fashionbereich als auch in der Freizeitmode stark gefragt. Stilbewusste Erwachsene finden im Angebot hochwertige Premium-Marken wie BOSS, Tommy Hilfiger und JOOP! – perfekte Kombinationen aus Eleganz und modischer Raffinesse. Neu im Frühjahr: Dr. Martens und Ferragamo erweitern mit ikonischen Schuhen und zeitlosen Key-Pieces das Sortiment.

Auch für Familien und Kinder wächst das Angebot stetig: Beliebte Marken wie Ravensburger, Playmobil, name it, Kids around, Guess Kids und Tommy Hilfiger Kids sorgen dafür, dass auch die jüngsten Besucher mode- und spieltechnisch bestens versorgt sind.

Neue Dimensionen des Shoppings

Die Retail-Offensive im Designer Outlet Parndorf läuft auf Hochtouren: Zentral ist die strategische Weiterentwicklung der Verkaufsflächen durch innovative Store-Designs, Re-Openings und die gezielte Integration neuer Marken. Von 2020 bis 2023 wurden über 20.000 m² an Store-Flächen modernisiert, 2024 kamen 4.000 m² dazu, und für 2025 sind weitere 4.500 m² geplant.

Zu den spannenden Neuzugängen gehören McQueen, Ferragamo, WRSTBHVR, Spyder, Läderach und Tumi. Gleichzeitig wurden beliebte Stores wie Swarovski, Furla, Rituals, Wellensteyn und Crocs erweitert und strahlen in neuem Glanz – mit dabei der Re-Fit des Lindt-Stores, der mit über 400 m² zum größten im gesamten McArthurGlen Portfolio avanciert.

Auch kulinarisch geht's steil bergauf: Mit einem Plus von 13% war die Gastronomie 2024 der stärkste Wachstumsbereich – ein klarer Beleg für die steigende Bedeutung kulinarischer Angebote als Teil des Einkaufserlebnisses. Bei der vielfältigen Auswahl an Cafés, Restaurants wie dem Bistrot Italiano und wechselnden Highlights in der beliebten Street Food Area ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

„Wir erleben einen Wandel im Einkaufsverhalten – und unsere Besucher werden immer jünger und internationaler", erklärt Mario Schwann. „Die neue Generation sucht angesagte Marken, die ihren individuellen Lifestyle authentisch widerspiegeln. Darum setzen wir verstärkt auf dynamische Sport- und Streetwear-Labels wie WRSTBHVR und Stone Island – ohne dabei unsere Kernstrategie aus den Augen zu verlieren: Top-Brands für alle Altersgruppen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis."

Nachhaltige InitiativenNeben dem Shoppingerlebnis und vielseitigen Brand-Mix engagiert sich das Center auch in punkto Nachhaltigkeit. Schon heute läuft der komplette Strombedarf zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. Mit flächendeckender LED-Beleuchtung und dem kompletten Verzicht auf Gas in den öffentlichen Bereichen zugunsten moderner Wärmepumpen.2024 erfolgte die Installation einer großen Photovoltaikanlage: Auf 1.650 m² Dachfläche produzieren top-moderne Solarpaneele einen Teil des benötigten Stroms direkt vor Ort - eine Erweiterung ist bereits in Planung. Mit 100 neuen Ladestationen entstand einer der größten E-Charger Hubs Österreichs, der nachhaltige Mobilität für Besucher aus ganz Europa möglich macht.