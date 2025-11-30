Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.600 aktien up +1.24% Andritz AG 62.25 aktien up +0.16% BAWAG Group AG 115.40 aktien down -0.43% CA Immobilien Anlagen AG 24.340 aktien up +0.25% CPI Europe AG 15.650 aktien down -0.89% DO & CO Aktiengesellschaft 190.60 aktien up +0.95% EVN AG 26.550 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 94.15 aktien up +1.51% Lenzing AG 23.600 aktien up +1.07% OMV AG 47.680 aktien up +0.38% Oesterreichische Post AG 30.500 aktien up +0.49% PORR AG 30.350 aktien up +1.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.940 aktien down -0.17% SBO AG 27.600 aktien up +3.37% STRABAG SE 77.10 aktien up +0.52% UNIQA Insurance Group AG 15.020 aktien down -0.53% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien up +1.36% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.350 aktien up +0.61% Wienerberger AG 29.520 aktien down -0.67% voestalpine AG 37.160 aktien up +1.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Feiertags-Knaller: DIESE Firma will Ostern abschaffen
© Getty

Freie Tage weg

Feiertags-Knaller: DIESE Firma will Ostern abschaffen

30.11.25, 11:29
Teilen

Die Forderung schlägt ein wie ein Donnerhall: Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller will den Ostermontag streichen – um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu retten. 

Mit ihrem Vorstoß löst die 65-Jährige eine bundesweite Debatte in Deutschland aus, die Wirtschaft, Politik, Kirchen und Gewerkschaften gleichermaßen beschäftigt.

„Wir haben die meisten Feiertage und im Durchschnitt die meisten Krankheitstage“, warnte die Chefin des Lasertechnik-Konzerns in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Deutschland müsse sich „wieder kollektiv anstrengen, weil sich der Erdball weitergedreht hat, wenn wir auf die Arbeitszeiten in Amerika, China oder Polen blicken“.

Bemerkenswert offen erklärte die gläubige Christin, der Ostermontag habe seinen ursprünglichen Sinn weitgehend verloren: Nur noch wenige Menschen nähmen an Prozessionen teil. Zugleich betonte sie, mehr Arbeit sei möglich, „ohne dass Beschäftigte danach ins Sanatorium müssen“.

„Wir müssen dieses Land retten“

Leibinger-Kammüller fordert ein großes Bündnis von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik – eine Art neue „konzertierte Aktion“. Deutschland müsse mutiger werden, sagte sie: „Wir müssen dieses Land und seinen Sozialstaat retten, aber richtig.“ Ohne flexiblere Arbeitszeitmodelle, längere Lebensarbeitszeiten und neue Zeitkonzepte drohe die Produktion ins Ausland abzuwandern.

Feiertags-Knaller: DIESE Firma will Ostern abschaffen
© Getty

Hintergrund ihrer Warnungen ist die wirtschaftliche Lage des Maschinenbauers. Trumpf rutschte im Geschäftsjahr 2024/25 tief in die roten Zahlen: minus 23,4 Millionen Euro nach Steuern – nach über 392 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr.

Debatte mit Sprengkraft

Die Diskussion um weniger Feiertage flammt regelmäßig auf. Manche Ökonomen sehen darin eine Chance, ein Stück der gigantischen Haushaltslücken zu schließen – etwa bei Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz. Kritiker warnen hingegen vor einem Frontalangriff auf den sozialen Zusammenhalt.

Der Vorschlag der Trumpf-Chefin verschärft die Debatte nun deutlich. Eine Regierungslinie gibt es bislang nicht – aber die Frage, ob Deutschland wirklich produktiver wird, wenn ein kirchlicher Feiertag gestrichen wird, dürfte das Land noch lange beschäftigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden