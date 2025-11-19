Finanzwelt bebt: Chip-Gigant Nvidia übertrifft Analysten-Prognose

Nvidia überrascht die gesamte Finanzwelt und sorgt regelrecht für ein Erdbeben in der Branche.

Denn der weltweit größte Chip-Hersteller schockt die Analysten - er übertrifft erneut ihre Prognosen.

Chip-Gigant Nvidia legte am Mittwoch nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor - und die sind viel besser als erwartet - sie erzielten im zurückliegenden Quartal einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Analysten hatten lediglich 55,2 Milliarden Dollar vorhergesagt. Damit ziehen die Aktien des Riesen ordentlich an.

Nvidia-Boss meldet sich: "Bedarf an Rechenleistung wächst exponentiell"

Die Quartalszahlen waren mit Spannung erwartet worden. Denn: Zuletzt mehrten sich die Warnungen vor einem Platzen der KI-Blase. Schlechte Nvidia-Ergebnisse wären von vielen als weiteres Alarmzeichen gewertet worden. Doch Nvidia überrascht die Finanzwelt heute. „Die Verkaufszahlen für Blackwell-Chips sind unglaublich hoch“, sagte Konzern-Chef Jensen Huang. Weiter: „Der Bedarf an Rechenleistung wächst exponentiell.“

Mehr in Kürze ...