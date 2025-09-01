Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.660 aktien down -3.39% Andritz AG 60.65 aktien up +0.83% BAWAG Group AG 111.50 aktien up +0.9% CA Immobilien Anlagen AG 23.260 aktien down -0.77% CPI Europe AG 18.540 aktien down -0.59% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien equal +0% EVN AG 23.300 aktien down -0.43% Erste Group Bank AG 81.65 aktien up +0.43% Lenzing AG 26.400 aktien down -0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 80.40 aktien equal +0% OMV AG 47.540 aktien up +1.02% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.820 aktien up +1.55% SBO AG 27.550 aktien up +0.92% Telekom Austria AG 9.660 aktien up +3.21% UNIQA Insurance Group AG 12.460 aktien up +0.65% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien up +0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien up +1.24% Wienerberger AG 29.880 aktien up +0.4% voestalpine AG 28.680 aktien up +1.34%
  1. oe24.at
  2. Business
paypal
© Getty

"Zeitnah" gelöst

Folgen der Mega-Panne von PayPal bald behoben

01.09.25, 17:52
Teilen

Nach der Sicherheitspanne in Deutschland setzt der Zahlungsabwickler PayPal auf einen möglichst raschen Normalbetrieb. 

Alle ausgesetzten Transaktionen würden noch abgewickelt und sollten "zeitnah" in den kommenden Tagen erledigt sein, sagte eine Sprecherin des US-Konzerns am Montag. "Am Wochenende vom 23./24. August kam es aufgrund eines Fehlers bei einem System-Update zu einer vorübergehenden Störung."

Es seien deutlich weniger als 5 Prozent der deutschen Kunden betroffen gewesen, sagte die Sprecherin, ohne konkreter zu werden. Allerdings hat das Unternehmen als Marktführer rund 30 Millionen aktive Nutzer – demnach dürften mindestens mehrere Hunderttausend Menschen die Störung gespürt haben. "Auch wenn die zugrunde liegende Ursache schnell behoben werden konnte, ist uns bewusst, dass manche Kundinnen und Kunden nach wie vor von den Auswirkungen betroffen sind", teilte PayPal mit und erklärte, wegen des Vorfalls versehentlich berechnete Gebühren würden erstattet.

Verdächtige Lastschriften

Deutsche Banken und Sparkassen hatten vorige Woche milliardenschwere Transaktionen des Zahlungsabwicklers blockiert. Den Geldhäusern seien viele verdächtige Lastschriften aufgefallen, sagte jüngst eine mit der Sache vertraute Person. Es soll Einzüge über dreistellige Millionenbeträge bis hin zu vereinzelten Lastschriften im Milliarden-Euro-Bereich gegeben haben. Diese seien durch die Sicherheitsfilter von PayPal durchgerutscht, aber dann von den Banken gestoppt worden. Einige Institute hätten pauschal alle Transaktionen von PayPal gestoppt, andere nur vereinzelte Lastschriften.

Nach der Sicherheitspanne bei PayPal forderten Politiker und Fachleute noch mehr Engagement, um in Europa konkurrenzfähige Wettbewerber zum Marktführer aus den USA aufzubauen. Deutsche Banken, Sparkassen und Volksbanken sowie europäische Finanzinstitute bieten teilweise auch Wero an. Dieses Gemeinschaftsprojekt steckt allerdings eher noch in den Kinderschuhen und ist in Deutschland bei Nutzern und im Handel bisher kaum verbreitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden