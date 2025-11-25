Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.150 aktien down -0.35% Andritz AG 61.70 aktien equal +0% BAWAG Group AG 113.20 aktien up +0.8% CA Immobilien Anlagen AG 23.680 aktien down -0.75% CPI Europe AG 15.890 aktien up +0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 179.60 aktien down -0.66% EVN AG 26.250 aktien down -0.94% Erste Group Bank AG 89.55 aktien down -1.38% Lenzing AG 22.150 aktien down -1.56% OMV AG 48.000 aktien down -0.87% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien down -0.5% PORR AG 29.900 aktien up +3.46% Raiffeisen Bank Internat. AG 33.840 aktien up +0.36% SBO AG 26.400 aktien up +0.76% STRABAG SE 75.80 aktien down -0.26% UNIQA Insurance Group AG 14.560 aktien up +2.25% VERBUND AG Kat. A 62.00 aktien down -1.12% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.300 aktien up +3.16% Wienerberger AG 28.860 aktien down -0.82% voestalpine AG 35.620 aktien down -1.06%
  1. oe24.at
  2. Business
Goldmünzen (Symbolbild)
© GettyImages Pinkomelet

Anklage

Goldpreis explodiert: Kurs über Marke von 4.100 Dollar

25.11.25, 07:51 | Aktualisiert: 25.11.25, 11:44
Teilen

So teuer wie seit Mitte November nicht mehr. Reaktion auf US-Notenbank-Ankündigung einer Zinssenkung im Dezember

Der Goldpreis hat am Dienstag in der Früh seine Gewinne vom Montag ausgebaut. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete im frühen Handel fast 4.156 US-Dollar (ca. 3.600 Euro) und war damit so teuer wie seit Mitte November nicht mehr.

Goldpreis explodiert: Kurs über Marke von 4.100 Dollar
© getty/Stefan Rotter

Gold profitiert, wenn Zinsen sinken

Das Edelmetall hatte sich bereits am Montagabend wegen Aussagen des US-Notenbank-Vertreters Christopher Waller deutlich verteuert und war über die Marke von 4.100 Dollar geklettert. Er hatte Fox Business Network gesagt, dass er wegen der Unsicherheiten mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt zu einer Zinssenkung im Dezember rät. Da Gold selbst keine Zinsen abwirft, profitiert Gold meist davon, wenn die Zinsen sinken.

Fed Notenbank
© Getty Images

Im kommenden Jahr sollte die Notenbank wegen der dann anstehenden Flut an neuen Daten eher von Sitzung zu Sitzung entscheiden. In den Vereinigten Staaten wurde zuletzt wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte die Veröffentlichung von zahlreichen Wirtschaftsdaten verschoben.

Rekordhoch im Oktober 

Mit dem jüngsten Anstieg setzt der Goldpreis seine jüngste Erholung nach dem Zwischentief Ende Oktober fort. Auf dieses Niveau war er zurückgefallen, nachdem er am 20. Oktober das Rekordhoch von 4.381,52 Dollar erreicht hatte.

Trotz des Rücksetzers nach dem Rekordhoch zählt Gold heuer zu einer der beliebtesten Anlageklassen. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall um fast 60 Prozent. Gründe dafür gibt es viele. So schätzen viele Anleger Gold in Zeiten von hoher wirtschaftlicher Unsicherheit als sogenannten sicheren Hafen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden