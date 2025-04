HALLMANN Holding: Neuausrichtung der Investmentstrategie

Unternehmer und Investor Klemens Hallmann reagiert auf ökonomische Entwicklungen und setzt auf nachhaltige Bestandsimmobilien und ein breiteres Beteiligungsportfolio auf globaler Ebene.

Klemens Hallmann, Unternehmer und Investor © Hallmann Holding International Investment GmbH ×

Als Unternehmer muss man die Zeichen der Zeit erkennen sowie die ökonomischen Umbrüche wahrnehmen und dementsprechend handeln: „Wir möchten nicht nur auf äußere Umstände reagieren, sondern proaktiv eigene Wege gehen“, erklärt Investor Klemens Hallmann. Die HALLMANN Holding hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Bereiche der heimischen Wirtschaft proaktiv mitgestaltet – vor allem im Immobiliensegment. Hinzu kommen nationale und internationale Beteiligungen in den unterschiedlichsten Branchen. „Wir werden in beiden Bereichen jetzt neue Akzente und Schwerpunkte setzen“, ergänzt Hallmann.

Außenansicht Schubertring © Hallmann Holding International Investment GmbH ×

Immobilien-Development und Neubau Die Entwicklung von nachhaltigen Immobilien ist seit jeher eines der Aushängeschilder der HALLMANN Holding – das gilt für Bestandsimmobilien genauso wie für den Neubaubereich. Der Bau und die Errichtung von neuen Projekten ist in den vergangenen Jahren aber auch aufgrund langwieriger Umwidmungs- und Genehmigungsverfahren sowie zunehmender behördlicher Hürden und Überregulierung der EU für die gesamte Branche extrem erschwert worden. „Diese Entwicklungen beeinträchtigen die Investitionssicherheit im Neubausektor in einem Ausmaß, das eine strategische Anpassung erforderlich macht“, ergänzt Hallmann.Infolgedessen wird der Bereich Neubau künftig zurückgefahren. Es sollen aber dennoch weiterhin Opportunitäten und Chancen, welche das aktuelle Marktumfeld bietet, genutzt werden. Die Holding fokussiert sich zukünftig wieder verstärkt auf eine zusätzliche Erweiterung bei Bestandsimmobilien durch aktiven Zukauf und deren Aufwertung durch nachhaltige Weiterentwicklung. „Wir sehen in der nachhaltigen Transformation von Bestandsgebäuden eine große Chance, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Stabilität zu verbinden“, meint Hallmann. Es befinden sich schon heute zahlreiche Objekte im Portfolio mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards, die auch bereits mit Gold- oder Platin-Zertifizierungen ausgezeichnet wurden.Parallel dazu erfolgt eine strategische Umschichtung innerhalb der Assetklassen: Während sich das Unternehmen vom Bereich Shopping und Retail zurückzieht, rücken Logistikimmobilien, Apartmenthotels und Student-Housing verstärkt in den Mittelpunkt. Auch die Segmente nachhaltiges Wohnen und Büro sollen weiter ausgebaut werden – insbesondere mit Blick auf flexible Nutzungskonzepte, urbane Verdichtung und nachhaltige Wohnformen.Neuordnung der Investmentstrategie Neben den Immobilien-Investments gibt es derzeit zahlreiche Firmenbeteiligungen der HALLMANN Holding in den unterschiedlichsten Branchen. Hier soll es zu neuen Beteiligungen im IT-, Cybersecurity- und Technikbereich sowie einer weiteren Diversifizierung bei den internationalen Investitionen kommen. „Durch weitere fokussierte Investitionen schaffen wir gerade in volatilen Zeiten stabile Werte und wollen zusätzlich von aufstrebenden Trends oder branchenübergreifenden Synergien profitieren“, erklärt Hallmann.Im Rahmen einer bewährten, langfristigen und konservativen Finanzierungsstrategie verzichtet die HALLMANN Holding auf Investorenkapital und Sonderfinanzierungsformen. CSR-Maßnahmen. Corporate Social Responsibility bleibt weiterhin ein wichtiger Teil der Unternehmens-DNA der HALLMANN Holding. Neben der Förderung von Wissenschaft und Forschung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Kunst und Kultur steht auch die Sport- und Nachwuchsförderung im Mittelpunkt, wobei Kinder und Jugendliche gezielt unterstützt werden sollen. Hinzu kommen auch noch ausgewählte humanitäre Projekte.