Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.950 aktien down -1.99% Andritz AG 62.60 aktien up +1.13% BAWAG Group AG 117.50 aktien down -0.17% CA Immobilien Anlagen AG 24.180 aktien up +0.17% CPI Europe AG 15.050 aktien down -1.51% DO & CO Aktiengesellschaft 184.00 aktien down -0.65% EVN AG 27.200 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 96.75 aktien down -0.77% Lenzing AG 23.850 aktien up +0.85% OMV AG 47.880 aktien down -0.25% Oesterreichische Post AG 30.500 aktien down -0.97% PORR AG 31.900 aktien up +0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.120 aktien down -1.57% SBO AG 27.950 aktien up +0.36% STRABAG SE 79.10 aktien up +1.54% UNIQA Insurance Group AG 14.740 aktien down -1.99% VERBUND AG Kat. A 64.05 aktien up +1.67% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.550 aktien down -0.31% Wienerberger AG 28.820 aktien down -2.31% voestalpine AG 37.280 aktien down -0.64%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz-Kracher: Gleich zwei Energie-Firmen schlittern in Pleite
© Getty

Kraftwerk betroffen

Insolvenz-Kracher: Gleich zwei Energie-Firmen schlittern in Pleite

03.12.25, 16:31
Teilen

Am Landesgericht Salzburg haben am Mittwoch zwei Schwesterunternehmen aus der Energiebranche Insolvenzanträge gestellt.  

Sowohl die Frankprojekt GmbH als auch die Polprojekt GmbH mit Sitz in Wals (Flachgau) planen, bauen und warten Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom aus Biomasse, Altholz und Reststoffen. Während das eine Unternehmen laut Geschäftsführung wegen der guten Auftragslage weitergeführt werden soll, steht das zweite vor der Schließung.

Die beiden Gesellschaften firmierten bis vor wenigen Tagen noch unter den Namen VAS Energy Systems GmbH und VAS Energy Systems International GmbH. Sie sind Töchter der VAS Holding GmbH, die laut Firmenbuch "WirtschaftsCompass" Hauptaktionärin der an der Wiener Börse notierten VAS AG ist.

Wie die Gläubiger- und Kreditschutzverbände informierten, dürften vom Konkurs der Frankprojekt GmbH rund 220 Gläubiger und 15 Dienstnehmer betroffen sein. Die Verbindlichkeiten werden mit 7,7 Mio. Euro beziffert, demgegenüber stünden offene Forderungen in der Höhe von rund 9,3 Mio. Euro. Laut Konkursantrag sollen vier Millionen Euro davon aus einer längst fälligen Forderung für ein Biomasse-Heizkraftwerk in Frankreich sein. Den Gläubigern wird eine 20-prozentige Quote angeboten. Das Unternehmen rechnet in den nächsten Monaten noch mit Zahlungseingängen in der Höhe von rund einer halben Million Euro. Zudem würden Gespräche über Aufträge im Ausmaß von rund 20 Millionen Euro laufen.

Ein Unternehmen soll nicht weitergeführt werden

Bei der Polprojekt GmbH sollen rund 10,8 Millionen Euro an Verbindlichkeiten angefallen sein, rund ein Viertel davon als Steuerschulden bei der Republik Österreich. Auf der Aktivseite listet das Unternehmen besonders offene Forderungen gegenüber Auftraggebern und Zulieferern in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro. Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Polprojekt GmbH soll in Polen gelegen sein. Laut aktuellem Stand sind 32 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen.

Laut dem Konkursantrag sind die Liquiditätsprobleme darauf zurückzuführen, dass sich die Projektkosten erheblich erhöht haben und Auftraggeber ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachgekommen sind. Es sei nur teilweise möglich gewesen, die zuvor erteilten Aufträge entsprechend anzupassen. Eine Fortführung der Polprojekt GmbH ist nicht geplant. Die bestehenden Anlagenprojekte dürften weitgehend abgeschlossen sein.

In beiden Fällen werden als längerfristige Insolvenzursachen die COVID-19-Pandemie sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges genannt, die die Kosten für Projekte durch die gestiegenen Energie- und Weltmarktpreise nach oben getrieben hätten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden