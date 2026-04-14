Deutsche Börse steigt bei Krypto-Plattform Kraken ein

Börsenbetreiber erwirbt für 200 Millionen Dollar einen Anteil von 1,5 Prozent an der Kraken-Muttergesellschaft Payward.

Die Deutsche Börse steigt mit einer millionenschweren Investition bei der Kryptowährung-Handelsplattform Kraken ein. Der Frankfurter Börsenbetreiber erwerbe für 200 Millionen Dollar einen Anteil von 1,5 Prozent an der Kraken-Muttergesellschaft Payward, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Schritt vertiefe die Börse eine im Dezember 2025 bekanntgegebene strategische Partnerschaft.

200-Millionen-Deal

Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet und stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Die beiden Unternehmen wollen damit eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Ökosystem für digitale Vermögenswerte schlagen. Die Partnerschaft soll die Bereiche Handel, Verwahrung, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte umfassen.