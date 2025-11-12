Jeff Bezos: Diese Arbeiter kann die KI niemals ersetzen

Der Tech-Milliardär Jeff Bezos hat erklärt, dass bestimmte Menschen von einer KI nicht ersetzt werden können. Die Technik ist nicht in der Lage, die Rolle zu übernehmen.

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos sprach bei der Italian Tech Week 2025 in Turin über die Rolle der künstlichen Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt. Laut der spanischen Wirtschaftszeitung "El Confidencial" erklärte er: "Es gibt nur eine Art von Arbeitnehmer, die KI niemals ersetzen kann."

Erfahrung mit dem Großvater prägend

Bezos meinte, dass Erfindergeist den technologischen Fortschritt antreibt. Für ihn sind Innovationen die Grundlage jeder Form von Entwicklung. Dadurch bleiben für ihn Menschen unersetzlich, welche neue Ideen erschaffen.

Bei dem Event erzählte der Milliardär von seiner Kindheit auf einer Ranch in Texas. Dort reparierte er gemeinsam mit seinem Großvater einen Bulldozer. Er lernte dabei, wie wichtig praktisches Denken und Mut sind. Für Bezos bedeutet Erfinden, Probleme kreativ zu lösen.

Kreative Menschen wichtig

Er beschreibt sich selbst als ideenreichen Tüftler und sucht ähnliche Menschen für sein Unternehmen. Bewerber müssen Beispiele für eigene Erfindungen nennen. Somit sollen sie ihre Denkweise zeigen.

Die Haltung von Bezos prägt bis heute die Unternehmenskultur bei Amazon. Laut ihm sollen Mitarbeiter neugierig bleiben und Experimente wagen, obwohl diese scheitern könnten. Bezos schätzt mehr die Fähigkeit zur Erneuerung als Titel oder Erfahrungen.