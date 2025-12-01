Alles zu oe24VIP
Jenoptik muss kräftig sparen

Rücktritt

Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht

01.12.25, 13:03
Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt

Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Unternehmenschef Stefan Traeger geht nun auch der Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns Jenoptik. Matthias Wierlacher werde sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Jena überraschend mit. Der Aufsichtsrat werde zeitnah einen Nachfolger wählen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt.

Ende November hatte das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Traeger zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen wird. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft.

