Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 93.30 aktien up +4.83% Andritz AG 69.40 aktien up +0.58% BAWAG Group AG 152.40 aktien up +0.93% CA Immobilien Anlagen AG 26.550 aktien up +0.57% DO & CO Aktiengesellschaft 181.20 aktien down -0.98% EVN AG 28.050 aktien up +0.72% Erste Group Bank AG 104.60 aktien down -0.38% Lenzing AG 24.450 aktien up +0.41% OMV AG 57.50 aktien up +0.52% Oesterreichische Post AG 35.150 aktien up +0.43% PORR AG 40.550 aktien up +1.12% Palfinger AG 37.950 aktien up +1.61% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.800 aktien up +0.4% SBO AG 35.700 aktien up +1.28% STRABAG SE 89.00 aktien up +0.34% UNIQA Insurance Group AG 16.200 aktien down -0.61% VERBUND AG Kat. A 63.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -0.6% Wienerberger AG 25.840 aktien up +1.57% voestalpine AG 43.020 aktien up +0.66%
  1. oe24.at
  2. Business
Kondome Asthma

Lage ist sehr heikel

Jetzt droht Preis-Schock bei Kondomen

21.04.26, 13:34
Teilen

Die Nachfrage nach Kondomen ist heuer um rund 30 Prozent gestiegen 

Der weltgrößte Kondomhersteller Karex will wegen gestörter Lieferketten infolge des Iran-Kriegs die Preise um 20 bis 30 Prozent anheben. "Die Lage ist definitiv sehr heikel, die Preise sind hoch ... Wir haben keine andere Wahl, als die Kosten jetzt an die Kunden weiterzugeben", sagte Firmenchef Goh Miah Kiat am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Nachfrage nach Kondomen sei in diesem Jahr um rund 30 Prozent gestiegen, da viele Kunden wegen hoher Frachtkosten und Lieferverzögerungen nur noch geringe Lagerbestände hätten. Zudem seien die Kosten für Rohstoffe wie synthetischen Kautschuk, Verpackungsmaterial und Silikonöl gestiegen.

Kondom
© Getty

Jährlich fünf Milliarden Kondome

Das malaysische Unternehmen produziert jährlich mehr als fünf Milliarden Kondome und beliefert bekannte Marken wie Durex und Trojan sowie staatliche Gesundheitssysteme und UN-Hilfsprogramme. Sollten die Probleme in den Lieferketten andauern, seien weitere Preiserhöhungen möglich, sagte der Firmenchef.

Karex reiht sich in die wachsende Liste von Unternehmen ein, darunter auch Hersteller medizinischer Handschuhe, die sich auf Engpässe in der Lieferkette einstellen müssen. Der Iran-Krieg belastet die Energie- und Petrochemielieferungen aus dem Nahen Osten und beeinträchtigt die Rohstoffbeschaffung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen