Krise bei KTM: Schon wieder Produktions-Stopp

Der Motorradhersteller KTM stoppt erneut seine Produktion am Standort Mattighofen – diesmal bis Ende Juli.

Die Mitarbeiter wurden kurz vor Schichtende über den kompletten Produktions-Stopp informiert, wie die "Presse" berichtet. Betroffen seien demnach nahezu alle Bereiche, von der Fertigung bis ins Büro. Ab 1. Mai gilt für die Arbeiter und Angestellten eine 30-Stunden- Woche. Grund für die Stilllegung der Produktion seien fehlende Bauteile, bestätigte eine Sprecherin von KTM einen ORF-Bericht.

"Von 1. Mai bis 31. Juli 2025 wird eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft treten. Darauf hat sich der Vorstand in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und dem Betriebsrat nach guten und konstruktiven Gesprächen geeinigt. Die Betriebsvereinbarung sieht einerseits vor, dass die bei KTM übliche Sommerpause von August auf Juli vorverlegt wird. Zum anderen enthält sie eine Regelung zur Reduktion der Vollzeitarbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche mit aliquoter Anpassung der Lohn- und Gehaltsbezüge für den Gültigkeitszeitraum der Betriebsvereinbarung. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Arbeitsplätze trotz Sanierungsverfahren zu erhalten", heißt es wörtlich in der Betriebsvereinbarung.

Die Maßnahme kommt nur wenige Wochen nach dem öffentlichkeitswirksamen Neustart der Produktion, bei dem sogar Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von einem "Tag der Hoffnung" sprach. Diese Hoffnung ist nun vorerst dahin.

Die KTM-Gruppe steckt weiter in der Krise, eine Investorensuche läuft bislang erfolglos. Der aktuelle Stopp reiht sich in eine Serie schlechter Nachrichten für das Unternehmen.