KTM-Knaller: Pierer-Aktien gepfändet (!)

65 Millionen nicht rechtzeitig zurückgezahlt

Die Krise bei Europas größtem Motorradhersteller spitzt sich zu. Derzeit soll es laut Insidern noch keine fixen Geldgeber geben, die 600 Millionen Euro für den KTM-Sanierungsplan finanzieren. Schon vor Ende Mai müsste das Geld auf das Konto des Insolvenzverwalters.

Aktien werden Banken angeboten

Pfändung. Jetzt kommt es noch dicker. Die KTM-Gruppe wäre eigentlich schon im Dezember in Konkurs gegangen, wenn Remus-Chef und Sanierungsprofi Stephan Zöchling dem damaligen KTM-Boss Stefan Pierer nicht 65 Millionen Euro vor Silvester kurzfristig zur Verfügung gestellt hätte. Dafür hat Pierer seine Aktien an Zöchlings Dabepo Holding verpfändet. Bis 19. April hätte das Kapital samt Zinsen zurückgezahlt werden sollen. Das ist gescheitert – jetzt lässt die Dabepo Holding die Aktien pfänden. Sie bietet diese Banken und Interessenten zum Kauf an (ein Schreiben liegt oe24 vor).

Die Pierer Gruppe versuchte die Verwertung aufzuschieben, hat aber keine einstweilige Verfügung erlangt. Stefan Pierer verliert jetzt wohl seine Aktien, welcher Käufer schlägt zu und steigt bei KTM ein?