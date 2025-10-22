Alles zu oe24VIP
reitsamerhof
© homepage/reitsamerhof

Aus und vorbei

Kult-Wirt sperrt für immer zu: Hier waren Clint Eastwood und Co.

22.10.25, 17:32
Teilen

Der Reitsamerhof in Werfen sperrt zu – ein traditionsreiches Wirtshaus, das jahrzehntelang Treffpunkt für Einheimische, Reisende und Promis war. 

Das Wirtshaus-Sterben in Salzburg geht weiter: In Werfen (Pongau) schließt in wenigen Wochen der traditionsreiche Reitsamerhof.

Über Jahrzehnte war der Familienbetrieb ein fixer Treffpunkt für Einheimische, Familienfeiern und Reisende.

Hollywood-Stars als Gäste

Auf der Webseite des Hauses ist von zahlreichen prominenten Besuchern die Rede – unter ihnen Hollywood-Größen wie Clint Eastwood und Richard Burton sowie österreichische Schauspieler wie Tobias Moretti und Peter Weck.

Kult-Wirt sperrt für immer zu: Hier waren Clint Eastwood und Co.
© oe24

Tobias Moretti
© APA/MATTHIAS HORN

Emotionale Worte zum Abschied

In einem Brief an ihre Gäste bedankte sich die Betreiberfamilie mit bewegenden Worten: „Es war eine schöne, aber keine leichte Zeit. Wir durften viele liebe Menschen kennenlernen, Feste feiern und Geschichten erleben, die uns begleiten werden.“ Die Familie bittet um Verständnis: „Manchmal muss man loslassen, auch wenn es weh tut. Wir gehen mit einem weinenden, aber auch dankbaren Herzen.“

Mehrere Schließungen in der Region

Der Reitsamerhof ist nicht das einzige Wirtshaus, das im Pongau schließt. Bereits zuvor stand der Kärntner Hof im Ortszentrum leer, und in Pfarrwerfen sperrte kürzlich der Gasthof Scheibenhub zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

