Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.940 aktien up +1.28% Andritz AG 61.05 aktien up +0.41% BAWAG Group AG 112.20 aktien up +0.54% CA Immobilien Anlagen AG 22.820 aktien up +2.06% CPI Europe AG 18.460 aktien up +0.87% DO & CO Aktiengesellschaft 221.00 aktien up +2.08% EVN AG 23.200 aktien up +0.65% Erste Group Bank AG 83.20 aktien down -0.6% Lenzing AG 26.800 aktien up +1.32% Mayr-Melnhof Karton AG 82.30 aktien up +3% OMV AG 46.640 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +1.55% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.400 aktien up +1.38% SBO AG 26.200 aktien up +0.19% Telekom Austria AG 9.620 aktien up +1.8% UNIQA Insurance Group AG 12.400 aktien up +0.98% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.600 aktien up +2.53% Wienerberger AG 28.620 aktien up +0.21% voestalpine AG 28.440 aktien up +0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Francesco Trapani
© Getty Images

Nach Armani

Langjähriger Luxus-Boss von Bulgari Trapani gestorben

11.09.25, 15:41
Teilen

Francesco Trapani, der frühere CEO des italienischen Luxusunternehmens Bulgari, der die Marke über drei Jahrzehnte lang leitete und maßgeblich ihren Verkauf an den französischen Konzern LVMH organisierte, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.  

Dies teilte die ihn vertretende PR-Agentur Barabino & Partners am Donnerstag mit. Trapani sei "friedlich in seinem Haus in Rom" verstorben, hieß es in der Mitteilung.

Als Nachfahre der Bulgari-Familie wurde Trapani im Jahr 1984 CEO und baute die Marke über den Schmuckbereich hinaus aus - unter anderem auf Uhren, Parfums, Lederwaren und Luxushotellerie - und trieb gleichzeitig die internationale Expansion des Unternehmens massiv voran. Im Juli 1995 brachte Trapani den Bulgari-Konzern an die Mailänder Börse, wo das Unternehmen bis 2011 gelistet blieb, als es von LVMH übernommen wurde. Trapani verließ das Unternehmen im Jahr 2014.

Trapani besetzte führende Positionen bei namhaften Finanzunternehmen

Anschließend hatte der Unternehmer führende Positionen bei mehreren namhaften Finanzunternehmen inne, darunter der italienische Private-Equity-Fonds Clessidra, der aktivistische Hedgefonds Bluebell Capital and Partners, sowie bei Tiffany, Tages Group und VAM Investments.

Am vergangenen Donnerstag ist der italienische Stardesigner Giorgio Armani gestorben. Er gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 1970er-Jahre die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist. Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires, Parfüms und Hotels.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden