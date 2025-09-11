Langjähriger Luxus-Boss von Bulgari Trapani gestorben

Francesco Trapani, der frühere CEO des italienischen Luxusunternehmens Bulgari, der die Marke über drei Jahrzehnte lang leitete und maßgeblich ihren Verkauf an den französischen Konzern LVMH organisierte, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Dies teilte die ihn vertretende PR-Agentur Barabino & Partners am Donnerstag mit. Trapani sei "friedlich in seinem Haus in Rom" verstorben, hieß es in der Mitteilung.

Als Nachfahre der Bulgari-Familie wurde Trapani im Jahr 1984 CEO und baute die Marke über den Schmuckbereich hinaus aus - unter anderem auf Uhren, Parfums, Lederwaren und Luxushotellerie - und trieb gleichzeitig die internationale Expansion des Unternehmens massiv voran. Im Juli 1995 brachte Trapani den Bulgari-Konzern an die Mailänder Börse, wo das Unternehmen bis 2011 gelistet blieb, als es von LVMH übernommen wurde. Trapani verließ das Unternehmen im Jahr 2014.

Trapani besetzte führende Positionen bei namhaften Finanzunternehmen

Anschließend hatte der Unternehmer führende Positionen bei mehreren namhaften Finanzunternehmen inne, darunter der italienische Private-Equity-Fonds Clessidra, der aktivistische Hedgefonds Bluebell Capital and Partners, sowie bei Tiffany, Tages Group und VAM Investments.

