Trump-Zoll-Hammer: Börsen zittern – Gold vor Turbo-Rallye

Die Finanzmärkte stehen kopf: Nach Donald Trumps Ankündigung, ab 1. Juni 50% Strafzölle auf EU-Waren zu verhängen, stürzten die Börsen ins Chaos – während Gold sich als Krisengewinner positioniert.

Die Wirtschaft in Europa und Österreich rüstet sich bereits für extreme Einfuhrzölle von 50 Prozent in die USA, oe24 berichtete . An den Finanzmärkten sorgte die Trump-Ansage für Chaos pur.

Schock kurz vor dem Wochenende - was jetzt kommt

Runter ging es bereits vor dem Wochenende. Der ATX verlor am Freitag 0,48%, der Dax sackte ab, und auch die Wall Street zeigte sich nervös. Vor dem Börsenstart am Montag ist das Zittern bei den Börsianern groß. Es könnte weiter bergab gehen.

Analysten sehen Gold vor Rallye

Während Aktieninvestoren zittern, könnte der Edelmetallmarkt vor einem historischen Durchbruch stehen. Während die Börsen leiden, glänzt Gold als Safe Haven: Die US-Dollar-Schwäche und sinkende Anleiherenditen befeuern den Aufwärtstrend, heißt es von mehreren Analysten. Einige sprechen schon von einer Zielmarke bei 4.000 US-Dollar pro Unze Gold – bei einem klaren Durchbruch wäre sogar „deutlich mehr“ möglich. Die Goldpreis-Prognose ist aber mit Unsicherheiten behaftet. Und ob Trump die Zölle wirklich einführt, ist weiter unklar.