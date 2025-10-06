Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 25.800 aktien up +5.74% Andritz AG 61.50 aktien down -1.28% BAWAG Group AG 109.30 aktien down -1.35% CA Immobilien Anlagen AG 23.740 aktien up +0.08% CPI Europe AG 18.100 aktien down -0.44% DO & CO Aktiengesellschaft 224.00 aktien up +0.67% EVN AG 23.450 aktien down -1.26% Erste Group Bank AG 86.25 aktien down -1.43% Lenzing AG 25.750 aktien up +0.98% OMV AG 45.720 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -1.66% PORR AG 27.500 aktien down -1.96% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.680 aktien down -1.48% SBO AG 27.400 aktien up +1.11% STRABAG SE 79.10 aktien up +0.76% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien down -1.09% VERBUND AG Kat. A 63.85 aktien up +1.35% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.350 aktien down -0.32% Wienerberger AG 27.460 aktien down -0.87% voestalpine AG 33.180 aktien up +0.73%
plattenhart
© RTL

Außergewöhnlich

Ex-Nationalspieler landet mit Pinù Sensationscoup bei Höhle der Löwen

06.10.25, 22:34
Teilen

Vom Rasen ins Rampenlicht der Start-up-Welt! Ex-Nationalspieler Marvin Plattenhardt und seine Frau Sara haben Deutschlands erste Pistazien-Milchalternative entwickelt – und damit in „Die Höhle der Löwen“ für Aufsehen gesorgt. 

Über 13 Jahre stand Marvin Plattenhardt (33) in der Bundesliga auf dem Platz – für Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg, dazu trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach seinem Karriereende 2024 hat der frühere Linksverteidiger ein völlig neues Spielfeld betreten: den Markt für pflanzliche Milchalternativen.

Gemeinsam mit Ehefrau Sara (33) gründete er das Berliner Start-up Pinù, das jetzt mit Deutschlands erstem Pistazien-Drink an den Start geht.

Innovation im Kühlregal

In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte das Paar sein Produkt vor Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Ralf Dümmel. Das Angebot: 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Die Idee entstand aus purer Leidenschaft: Pistazien gehören seit Jahren zu den Lieblingssnacks des Paares – ob im Urlaub oder bei der eigenen Hochzeit, wo es Croissants mit Pistazien-Creme gab.

Natürlich, cremig und vegan

Der Drink „Pinù Classic Pistachio“ soll durch fein-nussigen Geschmack und eine cremige Konsistenz überzeugen. Für Kaffeeliebhaber entwickelten die Gründer zusätzlich eine Barista-Variante, die sich dank natürlicher Pistazienfette perfekt aufschäumen lässt.

Beide Sorten sind 100 Prozent vegan, laktose-, gluten- und sojafrei – außerdem ohne zugesetzte Öle und künstliche Aromen. Der niedrige Zuckergehalt macht sie ideal für bewusste Genießer.

Gesunde Nuss-Power

Pistazien enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Ballaststoffe und Vitamine, bei gleichzeitig wenigen Kohlenhydraten. Damit bietet Pinù eine natürliche Alternative zu etablierten Drinks aus Hafer, Mandel oder Soja.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

