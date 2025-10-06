Ex-Nationalspieler landet mit Pinù Sensationscoup bei Höhle der Löwen

Vom Rasen ins Rampenlicht der Start-up-Welt! Ex-Nationalspieler Marvin Plattenhardt und seine Frau Sara haben Deutschlands erste Pistazien-Milchalternative entwickelt – und damit in „Die Höhle der Löwen“ für Aufsehen gesorgt.

Über 13 Jahre stand Marvin Plattenhardt (33) in der Bundesliga auf dem Platz – für Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg, dazu trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach seinem Karriereende 2024 hat der frühere Linksverteidiger ein völlig neues Spielfeld betreten: den Markt für pflanzliche Milchalternativen.

Gemeinsam mit Ehefrau Sara (33) gründete er das Berliner Start-up Pinù, das jetzt mit Deutschlands erstem Pistazien-Drink an den Start geht.

Innovation im Kühlregal

In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte das Paar sein Produkt vor Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Ralf Dümmel. Das Angebot: 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Die Idee entstand aus purer Leidenschaft: Pistazien gehören seit Jahren zu den Lieblingssnacks des Paares – ob im Urlaub oder bei der eigenen Hochzeit, wo es Croissants mit Pistazien-Creme gab.

Natürlich, cremig und vegan

Der Drink „Pinù Classic Pistachio“ soll durch fein-nussigen Geschmack und eine cremige Konsistenz überzeugen. Für Kaffeeliebhaber entwickelten die Gründer zusätzlich eine Barista-Variante, die sich dank natürlicher Pistazienfette perfekt aufschäumen lässt.

Beide Sorten sind 100 Prozent vegan, laktose-, gluten- und sojafrei – außerdem ohne zugesetzte Öle und künstliche Aromen. Der niedrige Zuckergehalt macht sie ideal für bewusste Genießer.

Gesunde Nuss-Power

Pistazien enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Ballaststoffe und Vitamine, bei gleichzeitig wenigen Kohlenhydraten. Damit bietet Pinù eine natürliche Alternative zu etablierten Drinks aus Hafer, Mandel oder Soja.