Eklat um Leroy Sane: Rangelei mit Bayern-Fans auf Wiesn

Unruhe auf der Wiesn! Nationalspieler Leroy Sané geriet im Weinzelt des Münchner Oktoberfests in eine Rangelei – offenbar nach Provokationen durch Fans.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr im Weinzelt auf dem Münchner Oktoberfest, wie die "Bild" berichtet.

Augenzeugen beobachteten, wie sich Leroy Sané (29) und ein anderer Gast in eine kurze Rangelei verwickelten.

Provokation durch Bayern-Fans

Auslöser war offenbar ein Tisch mit Fans des FC Bayern, an dem Sané vorbeiging. Laut Zeugen fühlte sich der Fußballer provoziert, nachdem ihm lautstark ein angeblicher Wechsel von München nach Istanbul vorgeworfen wurde.

Mehrfach sollen dabei die Beschimpfungen „Scheiß-Gala!“ gefallen sein – gemeint ist Sanés aktueller Klub Galatasaray Istanbul.

Handgemenge im Weinzelt

Als die Pöbeleien nicht aufhörten, reagierte Sané verärgert. Es kam zu einem kurzen Handgemenge, das jedoch rasch durch mehrere Security-Mitarbeiter beendet wurde.

Leroy Sané sagte der Bild: „Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt - auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt. In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen - das nehme ich für mich mit."