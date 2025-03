ORF-Star Mathilde Schwabeneder stirbt mit nur 69 Jahren

Die frühere ORF-Korrespondentin und Autorin Mathilde Schwabeneder ist tot.

Sie starb in der Nacht auf Freitag im Alter von 69 Jahren, berichtete der ORF. Schwabeneder arbeitete ab 1996 für das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Nach einer Tätigkeit für Ö1 wechselte sie 1999 ins ORF-Fernsehen, wo sie sich mit Religionsthemen befasste.

Von 2007 bis 2020 betätigte sich die gebürtige Oberösterreicherin als Korrespondentin und Büroleiterin in Rom. In ihrer Zeit in Italien gestaltete sie u.a. auch eine große TV-Dokumentation über Papst Johannes Paul II. und agierte als Kommentatorin bei dessen Begräbnis und der Amtseinführung von Papst Benedikt XVI. Auch führte sie große Interviews - etwa mit dem Dalai Lama und Cat Stevens.

Abseits des ORF verfasste sie mehrere Bücher wie "Auf der Flucht - Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers" (2015, gemeinsam mit Karim El-Gawhary) oder "Sie packen aus - Frauen im Kampf gegen die Mafia" (2020). 2021 übernahm sie den Vorsitz des Vereins SOS-Menschenrechte Österreich.