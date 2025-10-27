Entlassungswelle: Amazon will 30.000 Jobs streichen

Amazon plant Insidern zufolge die Streichung von bis zu 30.000 Stellen in der Verwaltung.

Die Kündigungen sollen am Dienstag beginnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Als Grund gelten Kostensenkungen und der Ausgleich für die hohe Zahl an Neueinstellungen während der Corona-Pandemie.

„Die Zahl entspreche fast 10 Prozent der rund 350.000 Angestellten in der Verwaltung des US-Onlinehändlers. Es wäre der größte Stellenabbau bei Amazon seit Ende 2022, als rund 27.000 Arbeitsplätze gestrichen wurden. Amazon lehnte eine Stellungnahme ab.

Mehrere Bereiche betroffen

Von den Kürzungen könnten den Angaben zufolge verschiedene Bereiche betroffen sein, darunter die Personalabteilung, die Geräte- und Dienstleistungssparte sowie das operative Geschäft. Die Manager der betroffenen Teams seien am Montag unterrichtet worden, wie sie mit den Mitarbeitern kommunizieren sollen. Die Benachrichtigungen sollen den Insidern zufolge ab Dienstagmorgen per E-Mail verschickt werden. Die Amazon-Aktie legte an der Wall Street im Handelsverlauf um 1,5 Prozent zu. Der Konzern soll am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.