Millionenpleite eines bezaubernden Wiener Restaurants

Das Restaurant ist bei Gästen für sein stilvolles BOHO-Ambiente und die kreative Küche beliebt.

Die "Mauer Gastro GmbH" in Wien hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, das inzwischen eröffnet wurde. Das Unternehmen betreibt unter dem Namen "Vive Vienna" ein stilvoll eingerichtetes Restaurant in der Geßlgasse (23. Bezirk) sowie ein kleines Boutique-Hotel in einem historischen Wiener Gebäude. Insgesamt sind 28 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen.

Wie "Kurier" berichtet liegen die Ursachen der finanziellen Schieflage laut Creditreform in den hohen Anlaufverlusten des Eröffnungsjahres 2024, die durch eine zu geringe Auslastung entstanden sind. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.

Betrieb soll fortgeführt werden

Trotz der Zahlungsunfähigkeit soll der Betrieb weitergeführt werden. Die Sanierung soll durch Einnahmen aus dem laufenden Geschäft erfolgen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Das Restaurant ist bei Gästen für sein stilvolles BOHO-Ambiente und die kreative Küche beliebt, die österreichische und mediterrane Einflüsse kombiniert. Auf Bewertungsplattformen erhält das Lokal viel Lob für Qualität und Service.