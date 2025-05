Millionenschaden durch Hackerangriff: Daten geklaut und Lösegeld gefordert

Ein Hackerangriff auf einen Krypto-Coin hat jetzt Millionenschaden angerichtet.

Die Kryptobörse ist momentan DER Investitionsort für Anleger. Doch immer häufiger wird sie zum Opfer von Cyberangriffen.

Diesmal hat es die Kryptobörse "Coinbase" getroffen. Bei einem Hackerangriff wurden Daten der Kunden geklaut. Diese "kleine Teilmenge" der Daten verursachte letztlich einen Schaden zwischen 180 und 400 Millionen US-Dollar.

Coinbase will Kunden entschädigen

Das Unternehmen gab an, bereits vor einigen Daten eine E-Mail und einen anonymen Anruf bekommen zu haben - in diesem habe man damit gedroht, Informationen über bestimmte Kundenkonten zu haben. Nun will Coinbase Kunden, die durch den Angriff dazu verleitet wurden, Gelder an die Hacker zu überweisen, entschädigen, heißt es in der Mitteilung, wie der Standard berichtet.

Kurs stürzt ein

Nach Bekanntwerden der Vorfälle setzte die Aktie von Coinbase ihre Verluste fort und lag zuletzt 6,5 Prozent im Minus.