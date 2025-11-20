Alles zu oe24VIP
Elon Musk
© Getty

Tech-Milliardär

Musk-Theorie: KI wird Geld ersetzen

20.11.25, 20:06
Teilen

Tech-Milliardär Elon Musk hat mit einer wahnwitzigen KI-Theorie wieder einmal für Aufsehen gesorgt.

Im Rahmen des US-saudischen Investitionsforums hat Tech-Milliardär Elon Musk eine gewagte Prognose verkündet. Demnach soll Künstliche Intelligenz (KI) zukünftig alles andere als schlecht für die Zukunft des Menschen sein.

Wenn es nach der Vorstellung des Tesla-Bosses geht, soll KI zukünftig sogar so weit gehen, dass man gar kein Geld mehr braucht, weil Währungen in Zukunft keine Rolle mehr spielen sollen. „Es wird noch Einschränkungen bei der Energie geben, aber ich glaube, dass Währungen irgendwann irrelevant werden“, meint Musk.

Elon Musk
© Getty

Selbiges sieht er für Arbeit vorher, weil die KI die meisten Aufgaben übernehmen werde und man zukünftig nur noch freiwillig arbeiten muss. Musk meint allerdings auch, dass Gartenarbeit wieder wichtiger sein wird: „Es ist viel schwieriger, in seinem Garten Gemüse anzubauen, aber manche Leute tun es trotzdem, weil sie gerne Gemüse anbauen.“

Zukunftsvision

Der Auftritt mit den utopischen Zukunftsvisionen hat allerdings auch einen gewissen Werbewert in eigener Sache. Denn Musk entwickelt derzeit bei Tesla den „Optimus-Roboter“. Ein Bot, von dem es bislang nur einen Prototyp gibt, soll alltägliche Aufgaben eines Menschen übernehmen und zukünftig auch arbeiten können.

Dadurch beruft sich Musks These, weil ihm zufolge Arbeit und Geld dann überflüssig werden, wodurch er allerdings die Regierungen in die Pflicht nimmt. Damit das funktionieren kann, muss der Staat ein universelles Einkommen verteilen. „Jeder kann alle Produkte und Dienstleistungen haben, die er will“, forderte der Milliardär in einem Podcast, dass dieses Einkommen weit über dem Mindestgehalt sein müsse.

Diese Vorstellungen erinnern schon an einige Science-Fiction von George Orwell & Co., die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren und jetzt tatsächlich Realität werden sollen, zumindest wenn es nach Elon Musk geht.

