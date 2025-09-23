Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.850 aktien up +0.69% Andritz AG 60.75 aktien up +0.58% BAWAG Group AG 113.10 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.800 aktien up +1.42% CPI Europe AG 18.360 aktien up +1.66% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien up +0.44% EVN AG 23.750 aktien up +0.85% Erste Group Bank AG 82.35 aktien up +0.18% Lenzing AG 26.000 aktien up +0.58% OMV AG 44.960 aktien down -0.4% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien equal +0% PORR AG 29.700 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.440 aktien down -0.14% SBO AG 26.100 aktien equal +0% STRABAG SE 79.50 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 12.460 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 60.95 aktien up +1.25% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.600 aktien up +0.11% Wienerberger AG 28.960 aktien up +0.98% voestalpine AG 29.260 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Bäckerei
© Getty

Insolvenz

Nach 75 Jahren: Traditions-Bäckerei schlittert in die Pleite

23.09.25, 09:27
Teilen

40 Filialen und 220 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. 

Nicht nur in Österreich kommt es regelmäßig zu Insolvenzen, sondern auch in Deutschland. Nun hat es die Bäckerei Leifert aus Gifhorn, seit 75 Jahren ein fester Bestandteil der Region, erwischt. Das Familienunternehmen hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind rund 40 Filialen und etwa 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ursachen der Krise

Wie viele Handwerksbetriebe kämpft auch Leifert mit massiv gestiegenen Kosten. Vor allem Energiepreise sowie die deutlich teureren Rohstoffe wie Mehl, Butter oder Zucker haben die Kalkulation aus dem Gleichgewicht gebracht. Hinzu kommen eine schwächelnde Konjunktur und die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher.

Trotz Insolvenz bleibt der Betrieb vorerst bestehen. Durch das Verfahren in Eigenverwaltung behält die Geschäftsführung die Kontrolle, wird jedoch von einem vorläufigen Sachwalter begleitet. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind für die nächsten Monate über Insolvenzgeld gesichert. Auch die Filialen sollen geöffnet bleiben – Kunden können also weiterhin Brot, Brötchen, Kuchen und Snacks kaufen.

Unternehmen mit Tradition

Leifert wird bereits in dritter Generation geführt und war über Jahrzehnte ein fester Anlaufpunkt für frische Backwaren in Gifhorn und Umgebung. Noch vor wenigen Jahren betrieb die Bäckerei über 50 Standorte, inzwischen sind es rund 40.

Die Insolvenz bedeutet nicht automatisch das Aus: Das Unternehmen will die Zeit nutzen, um Strukturen zu verschlanken, Kosten zu senken und sich zukunftsfähig aufzustellen. Ob dieser Plan aufgeht, hängt nicht zuletzt von der Unterstützung der Gläubiger und vom Vertrauen der Kundschaft ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden