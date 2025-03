Neu: Spar bringt Bio-Kefir ins Regal

Von traditioneller Fermentation zum trendigen Lifestyle-Produkt – der neue Spar Natur* pur Bio-Rahmkefier vereint die Kaukasus-Region mit Aspach in Oberösterreich.

Spar bringt als erster Lebensmitteleinzelhändler Kefir in Bio-Qualität in das Sortiment. Bekannt aus der Kaukasus-Region entsteht Kefir ähnlich zu Jogurt durch traditionelle Fermentation über mehrere Stunden hinweg. Das Sauermilchprodukt weist einen erfrischenden Geschmack und eine mild-cremige Konsistenz auf. Im Gegensatz zu vielen Kefir-Getränken wird der Spar Natur*pur Bio-Rahmkefir Löffel für Löffel genossen.

Adele Schreiner (l.), Geschäftsführerin der Molkerei Seifried, gemeinsam mit Daniela und Friedrich Gittmaier aus Eberschwang, die u.a. die Bio-Milch für den Spar Natur*pur Bio-Rahmkefir liefern. © SPAR/Erik Lösch ×

Genuss aus der Region dank langjähriger Partnerschaft

Die Molkerei Seifried, ein Familienbetrieb, produziert für Spar seit 15 Jahren regional Bio-Produkte aus 100% österreichischer Bio-Milch. Das neueste Produkt aus der Zusammenarbeit, der Spar Natur*pur Bio-Rahmkefir. Mit milder, cremiger Konsistenz und erfrischendem Geschmack begeistert das fermentierte Trendprodukt mit seiner Vielseitigkeit.



„Die langjährige Partnerschaft mit Spar spricht für sich. Als Familienunternehmen stehen enge Beziehungen an erster Stelle, sowohl mit dem Handel als auch mit den regionalen Landwirtschaftsbetrieben. Es freut uns riesig, mit 15 SPAR-Markenprodukten eine breite Palette an Molkerei-Produkten zu liefern, so wie jetzt neu auch den Spar Natur*pur Bio-Rahmkefir“, erzählt Adele Schreiner, Geschäftsführerin der Molkerei Seifried.

Spar ist der erste Lebensmittelhändler, der Kefir in Bio-Qualität anbietet. © SPAR/Erik Lösch ×

Zum Einsatz kommt beim Spar Natur*pur Bio-Rahmkefir 100 Prozent österreichische Milch aus biologischer Landwirtschaft. Einer dieser regionalen Milchviehbetriebe wird von Daniela und Friedrich Gittmaier aus Eberschwang geführt: „Meine Frau Daniela und ich sind bereits mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Uns liegen das Wohl der Kühe, deren artgerechte Haltung und die hohe Qualität unserer Milch besonders am Herzen. Mit der Molkerei Seifried haben wir seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe und freuen uns, die neuen Produkte mit unserer Bio-Milch im Regal bei Spar zu entdecken“, so Bio-Landwirt Friedrich Gittmaier.