© Getty Images

Metall in Semmeln

Nicht essen! Billa ruft Backware zurück

25.11.25, 16:25
Teilen

Die Rewe Group alarmiert über einen Produktrückruf. Betroffen ist Backware - darin könnten sich Metallpartikel befinden. 

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH informiert aktuell über einen vorsorglichen Rückruf mehrerer Backshop-Produkte. Grund ist ein technischer Defekt in der Produktion, durch den nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich kleiner Metallabrieb in einzelnen Semmeln und daraus hergestellten Backwaren befindet. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die betroffenen Produkte keinesfalls verzehren.

Diese Backwaren sind betroffen

  • Clever Knopfsemmel
  • Pizzasemmel Tonno
  • Clever Knopfsemmel 8er-Packung
  • Speckstangerl geflochten

Alle Produkte wurden frisch aufgebacken in Backshops verkauft.

Wenn Sie hier einkaufen:

Laut Unternehmen wurde die betroffene Ware ausschließlich in folgenden Filialen angeboten:

  • Billa Plus
  • Billa Pflanzilla
  • Billa Corso Hoher Markt
  • Billa Markt Ebreichsdorf – Bahnstraße 25
  • Billa Markt Unterwaltersdorf – Mitterndorferstraße 1A

Backwaren, die in anderen Billa-Märkten verkauft wurden, stammen von einem anderen Lieferanten und sind nicht betroffen.

Gesundheitsgefährdung 

Da Metallabrieb beim Verzehr gesundheitsschädlich sein kann und frische Backwaren nachträglich keinem Mindesthaltbarkeitsdatum oder einer Charge zugeordnet werden können, wird dringend vor dem Konsum aller betroffenen Produkte gewarnt.

Der gesamte Warenbestand der betroffenen Tiefkühl-Teiglinge sowie aller daraus aufgebackenen Backwaren wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Produkte, die ab 27. November 2025 verkauft werden, sind laut Hersteller nicht betroffen.

Rückgabe auch ohne Kassenbon

Kundinnen und Kunden können bereits erworbene Produkte ab sofort auch ohne Beleg zurückgeben.

Für Rückfragen steht die Kuchen-Peter Backwaren GmbH unter +43 676/851515521 oder per E-Mail an produktsicherheit@kuchenpeter.at zur Verfügung. Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

