Preis-Schock: SO teuer wird das Tanken

Schlechte Nachricht für alle Autofahrer: Das Tanken wird wieder teurer.

Die Kraftstoffpreise sanken zuletzt, doch dies scheint wieder vorbei. Der Preis für Diesel und Super 95 steigt wieder an. Laut der Seite "E-Control" ist der Sprit in Oberösterreich (Super) und der Steiermark (Diesel) am günstigsten. In Tirol und Vorarlberg müssen Autofahrer tiefer in die Tasche greifen.

Preise steigen

Am Mittwoch (14. Mai) lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 1,489 Euro pro Liter und für Benzin bei 1,511 Euro. Im Vergleich zum Montag ist der Preis um vier Cent bei Diesel und fünf Cent bei Benzin gestiegen. Für das Wochenende wird eine weitere Preissteigerung erwartet.

Doch wie kann man günstiger tanken? Mit dem perfekten Timing kann beim Tanken richtig gespart werden. Am günstigsten ist meist der Sonntag. Die Nachmittags-Preise bleiben bis Montagmittag stabil. Dadurch ist auch der Montagvormittag ein guter Zeitpunkt für einen preiswerten Stopp.