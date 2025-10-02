Sanierung gescheitert: Hallmann-Bauträger Süba schlittert in Konkurs

Die Sanierung der Süba AG, Kerngesellschaft der "SÜBA Immobilien Gruppe" des Immobilieninvestors Klemens Hallmann, ist gescheitert.

Die im Sanierungsverfahren vereinbarte erste Teilquote von 5 Prozent wurde nicht wie vereinbart bis Ende September erlegt, daher muss das Unternehmen in Konkurs, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit.

Nun sei "nicht auszuschließen, dass über das Vermögen einzelner Tochtergesellschaften ebenfalls ein Insolvenzverfahren zu eröffnen sein wird".

Unternehmer Hallmann steckt selbst in Sanierungsverfahren

Immo-Tycoon Klemens Hallmann ist selbst insolvent - 102 Gläubiger haben Forderungen von rund 95 Mio. Euro gegen den Unternehmer angemeldet. Derzeit läuft ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gegen den Baulöwen. Hallmann bietet eine Quote von 30%, mit der Verwertung wurde schon begonnen.

Die Hallmann Holding ist von der Insolvenz nicht betroffen, hatte das Unternehmen Mitte August betont.