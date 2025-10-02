Alles zu oe24VIP
Red Bull ersetzt große Zitate durch Klopp-Sprüche
Red Bull ersetzt große Zitate durch Klopp-Sprüche

02.10.25, 17:11
Bei RB Leipzig ist eine langjährige Tradition zu Ende gegangen. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 waren die Trainingsplätze am Cottaweg mit Sichtschutzplanen versehen, auf denen motivierende Zitate großer Persönlichkeiten aus Sport und Kultur standen. 

Nun wurden diese Sprüche abmontiert – und durch neue Leitsätze ersetzt, die direkt mit Jürgen Klopp in Verbindung stehen.

Die Idee zu den Zitaten hatte einst Ralf Rangnick aus Spanien mitgebracht. Immer wieder fanden sich dort Sätze wie Muhammad Alis „Float like a butterfly, sting like a bee“ oder das von Antoine de Saint-Exupéry stammende „A goal without a plan is just a wish“. Auch Trainer wie Julian Nagelsmann beteiligten sich daran, zu Beginn jeder Saison wurden die Sprüche teilweise ausgetauscht. Ziel war es, die Spieler zusätzlich zu motivieren.

Klopp-Parolen

Jetzt jedoch dominieren Klopp-Parolen das Bild am Trainingsgelände. „Intensity is our identity“ – Intensität ist unsere Identität – lautet das Motto, das der frühere Liverpool-Trainer bereits auf der Insel geprägt hat und das nun konzernweit bei den Red-Bull-Klubs verankert werden soll. Im Alltag ist auch die Kurzform IIOI gebräuchlich. Wenige Meter weiter prangt ein weiterer bekannter Klopp-Satz: „Counterplay is not a proposal. It’s a law“ – Gegenpressing ist kein Vorschlag, es ist ein Gesetz.

Schon bei seiner Vorstellung als Global Head of Soccer im Januar in Österreich hatte Klopp angekündigt, dass dieser Leitsatz wohl bald an den Wänden der Akademien stehen werde. In Leipzig ist das nun Realität geworden – und markiert zugleich den Abschied von einer alten Tradition.

