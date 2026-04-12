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Schon wieder Streik: Lufthansa-Flüge fallen erneut aus

Montag und Dienstag

Schon wieder Streik: Lufthansa-Flüge fallen erneut aus

12.04.26, 13:34
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Ausstand der Piloten von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr 

Am Montag und Dienstag wird bei der AUA-Mutter Lufthansa neuerlich gestreikt. Diesmal legen Pilotinnen und Piloten die Arbeit nieder - von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr. Das teilte die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mit. Flüge der Austrian Airlines (AUA) sind nicht betroffen, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage. Nach Möglichkeit würden auf Verbindungen zwischen Wien und Deutschland größere Flugzeuge einsetzen, um mehr Sitzplatzkapazitäten anzubieten.

Konkret zum Streik aufgerufen sind wie berichtet die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa, der Lufthansa Cargo, der Lufthansa Cityline sowie der Eurowings. Lufthansa-Passagieren - auch aus Österreich - ist empfohlen, sich bei der Airline zu informieren. Das gilt auch, wenn man mit der AUA aus Österreich kommt aber mit der Lufthansa von einem deutschen Hub wie Frankfurt oder Wien weiterfliegen wollte.

"Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt", hatte VC-Präsident Andreas Pinheiro mitgeteilt. "Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber." Man sei aber weiter gesprächsbereit.

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