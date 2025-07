Schülerprojekt bringt nachhaltigen Kaffee aus Tansania nach Österreich

Nachhaltigkeit trifft Unternehmergeist: Tchibo bringt mit dem Schülerprojekt „Kahawa Skuli“ eine besondere Kaffeespezialität nach Österreich – und fördert dabei gezielt die nächste Generation von Kaffeebäuerinnen und -bauern.

Mit dem neuen Projektkaffee „Kahawa Skuli“ sorgt Tchibo für Aufmerksamkeit auf dem heimischen Kaffeemarkt: Die Arabica-Bohnen stammen aus einem einzigartigen Schülerprojekt in Tansania, das nachhaltige Bildung mit verantwortungsvollem Kaffeeanbau verbindet. Ab dem 17. Juli ist der fruchtig-schokoladige Filterkaffee in allen Tchibo Filialen sowie im Online-Shop unter tchibo.at erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.

© Tchibo

Nachhaltigkeit als Schulfach: Coffee Clubs fördern grüne Zukunft

Bereits seit 2017 engagiert sich Tchibo gemeinsam mit dem lokalen Partner City Coffee Ltd. für Bildungsprojekte rund um den Kaffeeanbau. In sogenannten „Coffee Clubs“ lernen Schüler direkt in der Schule, wie nachhaltiger Kaffeeanbau funktioniert: Von der richtigen Pflege der Pflanzen über natürlichen Dünger bis hin zu Fragen der Wassernutzung und Vermarktung. Der Clou: Die Jugendlichen wenden das Gelernte unmittelbar an – auf 30 bis 200 eigenen Kaffeepflanzen, die sie auf einem Stück Land ihrer Familien bewirtschaften. So wird der Unterricht zur gelebten Praxis und das Wissen direkt in die Familien getragen.

Unterstützung durch die Austrian Development Agency (ADA)

Seit 2024 erhält das Projekt zusätzliche Förderung durch die Austrian Development Agency (ADA). Damit wurde nicht nur die Zahl der Teilnehmer deutlich erhöht – das Programm wurde auch auf Schulabsolventen und Mitglieder lokaler Kooperativen ausgeweitet. Neue Inhalte wie Weiterverarbeitung, Preisbildung und Jobmöglichkeiten im Kaffeesektor ergänzen das Curriculum und stärken die wirtschaftliche Perspektive junger Menschen in der Region.

© Tchibo

„Kahawa Skuli“: Projektkaffee mit sozialem Mehrwert

Der Name „Kahawa Skuli“ bedeutet auf Suaheli so viel wie „Schulkaffee“ – und steht für eine neue Generation des Kaffeeanbaus. Der sortenreine Arabica-Kaffee vereint hohe Qualität mit einer besonderen Herkunft: nachhaltig, sozialverantwortlich und bildungsorientiert. Der Geschmack überzeugt mit fruchtigen und schokoladigen Noten, die ideal für Filterkaffee-Liebhaber sind. Ab dem 17. Juli ist der fruchtig-schokoladige Filterkaffee in allen Tchibo Filialen sowie im Online-Shop unter tchibo.at erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.

Tchibo verfolgt ambitionierte NachhaltigkeitszieleDas Schulprojekt in Tansania ist Teil des umfangreichen Tchibo Kaffeeprogramms, das seit 2024 über 13.000 Farmen in neun Ländern des Kaffeegürtels unterstützt. Die Maßnahmen werden durch die unabhängige Organisation Enveritas regelmäßig überprüft. Tchibo plant, ab 2027 ausschließlich verantwortungsvoll angebauten Kaffee zu verkaufen – ein Ziel, zu dem das Schülerprojekt „Kahawa Skuli“ maßgeblich beiträgt.