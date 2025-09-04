Alles zu oe24VIP
Insolvenz
© Getty

Kurz vor Schulstart

Schulbus-Betreiber ist pleite

04.09.25, 08:22
Teilen

Kurz vor Schulstart in der Steiermark hat ein Schulbus-Betreiber Insolvenz angemeldet.

Die "SRT TransLog GmbH" aus Deutschfeistritz, ein steirisches Transportunternehmen, hat Insolvenz angemeldet. Betroffen sind 16 Mitarbeiter sowie 26 Gläubiger. Das Unternehmen, 2021 gegründet, war auf Personen- und Güterbeförderung spezialisiert, mit Schwerpunkten auf Schüler-, Taxi- und Krankentransporte. Besonders die Schülertransporte stellten laut dem Portal "5min" den wichtigsten Umsatzträger dar. Die Zahlungen von Gemeinden und Ministerium seien nicht mehr kostendeckend gewesen. Steigende Ausgaben für Treibstoff und Löhne verschärften die Situation. Eine Anpassung der Vergütungssätze sei nicht absehbar gewesen, sodass die laufenden Einnahmen die Ausgaben nicht mehr decken konnten.

Laut AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) wurde über das Vermögen der Firma ein Konkursverfahren eröffnet. Der Insolvenzantrag sieht keine Fortführung, sondern die Liquidation des Betriebs vor. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut AKV auf rund 188.000 Euro. Dem gegenüber stehen eine Betriebsausstattung im Wert von etwa 5.500 Euro, offene Forderungen von ca. 44.000 Euro sowie ein Fuhrpark, der teils geleast, teils im Eigentum der Gesellschaft ist.

