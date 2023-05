Sparen trotz Krise: Hier kauft man in Österreich am günstigsten

Der Preisvergleich der Arbeiterkammer bestätigt: Ein Supermarkt hat trotz der aktuellen Inflation bei günstigen Preisen die Nase vorn.

Steigende Preise wohin das Auge blickt halten seit Monaten ganz Österreich auf Trab. Egal ob Energiekosten, Mieten oder auch Lebensmittel – die Teuerung hat mittlerweile so ziemlich alle Lebensbereiche erfasst. Entlastungen oder gar Preissenkungen sind da für viele Konsumenten ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

Fast 12 Euro Preisunterschied

Gute Nachrichten bringt jetzt der Preisvergleich der Arbeiterkammer Niederösterreich: Demnach ist der Lebensmittel-Einkauf aktuell einem Diskonter mit Abstand am günstigsten – nämlich Hofer. Die AK vergleicht jeden Monat die Warenkörbe verschiedener Supermärkte miteinander. Im Mai musste man bei Hofer mit 62,59 Euro am wenigsten für die ausgesuchten Produkte bezahlen. Zum Vergleich: Bei teuersten Anbieter Billa Plus kosteten gleichwertige Produkte 74 Euro, also knapp 12 Euro mehr.

Verglichen wurden 28 Produkte des täglichen Bedarfs, von Toastbrot und Rindfleisch über Äpfel bis Olivenöl und Bier. Knapp hinter Hofer landete im Mai mit Lidl ein weiterer Diskonter. Am Drittgünstigsten war Interspar vor Billa und Penny.

Der Warenkorb-Vergleich im Mai: