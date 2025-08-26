Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.600 aktien down -0.96% Andritz AG 62.35 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 112.40 aktien down -2.01% CA Immobilien Anlagen AG 23.260 aktien down -1.36% CPI Europe AG 19.080 aktien up +1.06% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien equal +0% EVN AG 23.500 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 83.00 aktien down -2.18% Lenzing AG 27.850 aktien down -1.07% Mayr-Melnhof Karton AG 83.60 aktien equal +0% OMV AG 47.800 aktien down -1.2% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.220 aktien down -0.07% SBO AG 27.300 aktien down -2.33% Telekom Austria AG 9.490 aktien down -0.42% UNIQA Insurance Group AG 12.680 aktien up +1.12% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien down -1.05% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.150 aktien down -1.81% Wienerberger AG 30.680 aktien down -1.48% voestalpine AG 28.540 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Ryanair
© Getty

Partnerschaft

Ticket-Streit: Ryanair und Booking.com einigen sich

26.08.25, 18:42
Teilen

Der Billigflieger Ryanair hat seinen jahrelangen Streit mit dem Online-Reiseanbieter Booking Holdings beigelegt und eine Partnerschaft geschlossen.  

Die Portale Booking.com und Kayak dürfen künftig Tickets der Fluggesellschaft weiterverkaufen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten.

"Volle Preistransparenz"

Die Vereinbarung werde für "volle Preistransparenz" sorgen und es den Kunden ermöglichen, wichtige Flug-Updates direkt zu erhalten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Sie beziehe sich auch auf die zu Booking gehörenden Websites Priceline und Agoda. Mit der Partnerschaft seien alle offenen Rechtsstreitigkeiten beigelegt, teilte Ryanair mit.

Reihe von Klagen gegen Buchungsplattformen 

Die Airline hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Klagen gegen Buchungsplattformen von Drittanbietern eingereicht, die Flugtickets ohne Genehmigung weiterverkauften. Ryanair warf ihnen vor, zusätzliche Gebühren zu erheben und es der Fluggesellschaft zu erschweren, mit den Passagieren in Kontakt zu treten.

Verkauf von Ryanair-Flügen eingestellt 

Im Dezember 2023 hatten mehrere Online-Reisebüros nach rechtlichem und regulatorischem Druck den Verkauf von Ryanair-Flügen abrupt eingestellt. Seit Anfang 2024 hat Ryanair auch Vereinbarungen mit anderen Plattformen wie Kiwi.com und Expedia unterzeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden