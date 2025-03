Trump: Bin bei Zöllen für Deals offen

US-Präsident Donald Trump signalisiert im Handelsstreit mit anderen Staaten Bereitschaft zu Verhandlungen

Er sei dafür offen, mit anderen Ländern "Deals" über Zölle auszuhandeln, sagte Trump am Freitag an der Bord des Präsidenten-Flugzeugs Air Force One vor Journalisten. Zuerst würden jedoch die sogenannten reziproken Zölle am 2. April verkündet. Außerdem werde er bald Zölle vorstellen, die die Pharmabranche ins Visier nähmen.

In der kommenden Woche sollen zusätzliche Zölle auf Autoimporte in Kraft treten. Außerdem sind für andere Warengruppen reziproke Zölle vorgesehen, also Gegenzölle, mit denen die Unterschiede zu Aufschlägen ausgeglichen werden sollen, die von anderen Ländern für Einfuhren aus den USA erhoben werden.