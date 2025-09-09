Autohändler schlittert in Millionenpleite: Ex-Chef angezeigt

Über die Fahrzeughandels- und Vermietungsfirma TC Handel GmbH (vormals TCars GmbH) mit Sitz in Unterweitersdorf (OÖ) wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet - mit 2 Millionen Euro Schulden.

Das Unternehmen war seit 2021 im Handel und in der Vermietung von Autos und Motorrädern tätig.

Millionenschulden und Ermittlungen

Laut Angaben des AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 1,87 Millionen Euro, der KSV1870 spricht sogar von 2,08 Millionen Euro. Dem stehen lediglich rund 216.000 Euro Vermögen gegenüber. Betroffen sind 17 Gläubiger.

Als Hauptursache für die Insolvenz nennt die Firma Misswirtschaft eines ehemaligen Geschäftsführers, die einen erheblichen finanziellen Schaden verursacht hätten. Eine Strafanzeige wurde bereits eingebracht, die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt.

Sanierungsplan vorgestellt

Trotz der Pleite will die TC Handel GmbH das Unternehmen fortführen. Den Gläubigern wurde ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von 24 Monaten. Die Finanzierung soll durch einen Gesellschafterzuschuss sowie mögliche Schadensersatzzahlungen aus dem Strafverfahren erfolgen. Laut Experten liegt die Quote über der voraussichtlichen Liquidationsquote von rund zehn Prozent.

Die erste Gläubigerversammlung ist für den 14. November 2025 angesetzt, über den Sanierungsplan wird am 12. Dezember 2025 entschieden.