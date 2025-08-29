Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.600 aktien down -0.24% Andritz AG 61.20 aktien up +0.16% BAWAG Group AG 110.90 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.780 aktien up +0.08% CPI Europe AG 19.090 aktien up +0.79% DO & CO Aktiengesellschaft 228.50 aktien up +0.22% EVN AG 23.700 aktien up +3.04% Erste Group Bank AG 81.60 aktien down -0.43% Lenzing AG 26.700 aktien equal +0% Mayr-Melnhof Karton AG 80.90 aktien down -0.25% OMV AG 47.220 aktien up +0.04% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.380 aktien down -1.87% SBO AG 27.600 aktien up +1.85% Telekom Austria AG 9.410 aktien up +0.43% UNIQA Insurance Group AG 12.300 aktien down -0.32% VERBUND AG Kat. A 61.35 aktien down -0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.700 aktien up +0.68% Wienerberger AG 30.100 aktien down -0.66% voestalpine AG 28.320 aktien down -0.56%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
oe24.tv
© oe24.tv

KI Dream

Kurz-Firma enttarnt iranischen Hackerangriff auf Botschafter

29.08.25, 16:00
Teilen

Iraner wollten Botschafter ausspähen, Kurz-Firma deckte den Plan auf - mit der neuen Künstliche Intelligenz von Dream.

Das vom österreichischen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz mitgegründete KI-Unternehmen Dream hat eine vom iranischen Geheimdienst groß angelegte, gesteuerte Cyber-Spionage aufgedeckt. Die Operation iranischer Hacker zielte auf diplomatische Einrichtungen weltweit ab und fand inmitten der Waffenstillstandsverhandlungen im Nahen Osten statt. 

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (r./ÖVP) und sein israelischer Geschäftspartner Shalev Hulio

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (r./ÖVP) und sein israelischer Geschäftspartner Shalev Hulio präsentieren die Cyberfirma Dream in Wien. 

© APA/HANS KLAUS TECHT
 

EInbruch bei Botschafter

Im August 2025 gelang es Angreifern der Homeland Justice Gruppe, die dem iranischen Ministerium für Nachrichtendienste und Sicherheit (MOIS) zugerechnet wird, das E-Mail-Konto der omanischen Botschaft in Paris zu kompromittieren. Von dort wurden täuschend echte Nachrichten an Botschaften, Konsulate und internationale Organisationen verschickt. Beigefügte Dokumente enthielten versteckte Schadsoftware. Ziel war es, sensible Informationen zu erlangen und Vertrauen im diplomatischen Austausch zu untergraben.

Lesen Sie auch

Iranische Operation während Waffenstillstandsgesprächen

Der Angriff fiel zeitlich exakt mit Waffenstillstandsgesprächen in Kairo zusammen, an denen Ägypten, Katar, die USA und Israel beteiligt waren. Über 100 manipulierte E-Mails wurden allein an einem Tag verschickt. Die Hacker nutzten gezielt die angespannte Lage, um ihre Operation unauffällig in den diplomatischen Austausch einzuschleusen.

Aufgedeckt durch Künstliche Intelligenz

Dream analysierte die Attacke mit Hilfe seines Cyber Language Models (CLM), das speziell auf Cybersicherheitsdaten trainiert ist. Autonome KI-Agenten scannten das Darknet, erkannten Zusammenhänge, deckten die eingesetzte Infrastruktur auf und führten die Spur bis zu iranischen Akteuren zurück.

Shalev Hulio, Mitgründer und CEO von Dream sagt dazu: „Erstmals konnte eine staatliche Cyber-Kampagne vollständig durch KI-Technologie aufgedeckt werden.“

Sebastian Kurz, Mitgründer von Dream: „KI-Systeme können komplexe Bedrohungen in großem Umfang und rasantem Tempo erkennen. Das übersteigt die menschlichen Fähigkeiten und wird dadurch immer mehr die Art und Weise verändern, wie sich Länder, Regierungen und Institutionen sich in einer zunehmend unsicheren Welt verteidigen müssen.“

Die iranischen Hacker nutzten:

  • kompromittierte Regierungsadressen, um Authentizität vorzutäuschen,
  • makro-basierte Schadsoftware, die Systemdaten sammelte und verschlüsselt an iranische Server übermittelte,
  • Verschleierung über VPN-Knoten in Jordanien, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Laut dem technischen Bericht deutet alles auf eine breit angelegte Spionageoperation hin, die nicht nur den Nahen Osten, sondern auch die USA, Europa, Afrika und internationale Organisationen wie die UNO im Visier hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden