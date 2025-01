Pfand-Chaos: Jetzt bietet Wiener Startup eine Lösung für Flaschen

Ein Wiener Startup will Ordnung ins PET-Flaschen-Chaos bringen. Seit heuer gilt das neue Pfandsystem für Einweg. Viele fragen sich da: Wohin mit den Flaschen, die nicht zerdrückt werden dürfen.

"Wohin mit den gesammelten PET-Flaschen und wie bringt man diese unbeschädigt zu den Rücknahmestellen?" Das fragen sich viele, die aktuell Flaschen mit Pfand-Logo kaufen.

Seit Jahresbeginn wird in Österreich ein Pfand von 25 Cent auf Einwegverpackungen wie PET-Flaschen erhoben.

Austro-Startup gegen Pfand-Probleme

Hier setzt der bringbag Flaschensammler an. Die einfache Idee: Statt die PET-Flaschen in Kartons zu stapeln oder in Plastiksäcken zu horten, werden diese platzsparend im bringbag®-Flaschensammler verwahrt.

Flaschensammler © bringbag ×

Mit seiner optimierten Kapazität für bis zu 28 PET-Flaschen übertrifft das neue System viele herkömmliche Sammelbehälter. Im Gegensatz zu einfachen Säcken oder Kisten bewahrt der Flaschensammler die Form der Flaschen, was für die Erkennung durch die Rücknahmeautomaten entscheidend ist.

Gründer ist stolz auf Patent

Leicht und stabil konzipiert, soll er ohne Auto den platzsparenden und bequemen Transport zur Sammelstelle erleichtern. „Mit dem bringbag Flaschensammler bieten wir eine einfache und effiziente Lösung für das neue Pfandsystem und stellen sicher, dass jede Flasche problemlos zurückgegeben werden kann und der Pfandbetrag erstattet wird", erklärt Gernot Glasl, Gründer der 0916 Werbeagentur und Erfinder des patentierten und gebrauchsmustergeschützten bringbag® Flaschensammlers.

Für alle gängigen PET-Flaschen von 0,5 bis 2 Liter

Die Flaschen werden von der Konstruktion am Flaschenhals gehalten, wodurch alle gängigen PET-Flaschen von 0,5 bis 2 Liter gesammelt werden können. Nicht zuletzt unterstützt das umweltfreundliche Karton-Design Made in Austria lokale Produktionskreisläufe und minimiert Transportwege.

„Unser Ziel ist es, den Österreicherinnen und Österreichern den Übergang zum neuen Pfandsystem so einfach wie möglich zu machen", fährt Glasl fort. „Der bringbag Flaschensammler ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Jede zurückgegebene Flasche ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft."

Jährlich werden in Österreich rund 1,6 Milliarden PET-Flaschen in Verkehr gebracht. Vor der Einführung des Pfandsystems landeten viele dieser Flaschen im Restmüll oder in der Umwelt. Mit dem neuen System soll eine Sammelquote von 90 Prozent erreicht werden, was etwa 1,44 Milliarden recycelten PET-Flaschen pro Jahr entspricht.