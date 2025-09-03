Werbe Akademie Wien zeichnet Nachwuchs im Digitalmarketing aus

Karriere-Highlight für junge Digitalprofis: Rookie-Awards 2025 für Jahrgangsbeste der Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management – WIFI Wien und Österreichische Marketing Gesellschaft feiern Talente am Arbeitsmarkt.

Mit den Rookie-Awards ehrte die Bildungseinrichtung des WIFI Wien erneut exzellente Leistungen in den Diplom-Lehrgängen Online Marketing und Social Media Management.

„Die Auszeichnung zeigt, dass es sich lohnt, die sprichwörtliche extra Meile zu gehen“, betonte Akademie-Direktorin Katharina Stummer. „Ein Abschluss mit Bestnoten und einer hervorragenden Diplomarbeit ist ein Meilenstein, auf den unsere Rookies stolz sein dürfen.“

Online Marketing als Innovationsmotor

Die Werbe Akademie etablierte 2009 mit dem berufsbegleitenden Diplom-Lehrgang Online Marketing die erste umfassende Ausbildung dieser Art in Österreich. Seither haben mehr als 900 Absolventinnen und Absolventen das Programm durchlaufen. Der Lehrgang gilt bis heute als Benchmark und wird kontinuierlich an neue Markt- und Kommunikationstrends angepasst.

„Immer häufiger wird der gesamte Markenaufbau vom Online-Marketing ausgedacht“, erklärt Lehrgangsleiterin Kirsten Neubauer. „Unsere Ausbildung trägt dieser Entwicklung Rechnung – und die Prämierung der Jahrgangsbesten ist für mich jedes Jahr ein ganz besonderer Moment.“

Signal an die Wirtschaft

Die Rookie-Awards gelten in der Branche als Türöffner: Sie verbinden akademische Exzellenz mit unmittelbarer Relevanz für den Arbeitsmarkt. Mit Blick auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Digitalmarketing liefern die Lehrgänge der Werbe Akademie damit nicht nur Know-how, sondern auch Talente, die den Wandel in Unternehmen aktiv mitgestalten.

Rookies of the year im Online Marketing • Rookie des Jahres ist Robin Wagner. Er konnte nicht nur mit seiner exzellenten Arbeit über die Einführung einer neuen Produktlinie für VOSSEN und seinem Notenschnitt von 1,0 überzeugen. Seine Motivation und sein Engagement waren auch für seine Kollegen mitreißend.• Beste Arbeit in der Kategorie „Extra Mile“: Lisa Schwarzinger, MA. Sie brillierte mit dem Online Marketing Konzept für die Hundefutter Marke WOW „Mehr WOW im Abo“.• Beste Arbeit in der Kategorie „Strategie“: Brigitte Reisenberger. Ihr Erfolgskonzept verfasste sie zum Thema „Mitgliedergewinnung von MILA - dem Mitmach Supermarkt“.